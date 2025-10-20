DeNAは20日、三浦大輔監督の退任と相川亮二新監督の就任を発表した。

同日横浜市内の球団事務所で会見を行い、木村洋太球団社長は「三浦監督が築いてきた4年連続Aクラスの礎を基にさらに進化をさせていただくということを念頭におきまして、今のチーム状況を非常によく分かっているということと、コーチングスタッフとして優勝の経験があるというようなことを鑑みまして、相川亮二さんに引き継いでいただくということになりました」と相川新監督就任の経緯を説明。

木村社長は三浦監督について「本当にチームを成長させてくれた5年間だったなという風に思っています。特に4年連続のクライマックスシリーズだったり、去年の日本一だったりを経て、今年チーム全体がCSに行くだけでは、目標達成してないということをみんなが感じるようなチームになったのは、数年前から比べると非常に大きな進歩だなという風に思っていますし、優勝できなかったことを本気で悔しがって、本気で優勝したチームにしてくれたのはこの5年間だという風に思っています」と感謝の思いを述べ、相川新監督には「背番号も含めて継承路線というような形で当然お願いはしていますが、継承するだけではなくて、よりパワーアップをするという意味でも、三浦監督のやり方をリスペクトしながらも、ご自身の色を出して全力で努めていただいて、この街に悲願の優勝を届けてほしいなという風に思っています」と期待を寄せた。

今季限りで退任する三浦監督は相川新監督に「頑張れよ。でもね、相川新監督だけじゃなくね。周りにたくさんの仲間がいますし、たくさんのファンの方が背中押してくれますから。1人じゃないんだっていうことをね、思いながら頑張ってほしいなと思います」とエール。

相川新監督は「今社長も言ってくれたんですけど、今まで三浦さんが作ってきたもの、チームが作ってきたものをそのまま継承していけるような形でやっていきたいっていう話を聞いて、是非そこには、自分の微力ではあると思いますが、貢献したいっていうところが1番です」と話し、「監督が作り上げてきたもの。これをまさにアップデートするというか、もっと付け足していってリーグ優勝に達成したいと考えています」と意気込んだ。

なお、相川新監督は、三浦監督の背番号「81」を継承する。

（取材＝ニッポン放送アナウンサー・洗川雄司）