¿Íµ¤YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿YouTuber¤ÎÁêÇÏ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢·ëº§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¡¡ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸Àë¸À
¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï5·î31Æü¤Ë¸µ¥«¥ê¥¹¥Þ¥¥ã¥Ð¾î¤Ç¼Â¶È²È¤Î¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î14Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÇÛ¶ö¼Ô°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤È¤ÎÎø°¦¤äÀÅª´Ø·¸¤òÇ§¤á¤ë¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£
¥Î¥¢¤µ¤ó¤ÏÉâµ¤¼«ÂÎ¤ÏµöÍÆ¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¥Î¥¢¤¬¤½¤Î¥Ï¡¼¥ì¥à¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤éÂç±ê¾å¡£9·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢±ê¾å¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ÎÂ»¼º¤¬Ìó4²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
10·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÁêÇÏ¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÁêÇÏ¤µ¤ó¤È¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤È¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î·»¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¤Þ¤¨¤Ã¤µ¤ó¡×¤¬¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¥È¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁêÇÏ¤µ¤ó¤¬·ëº§´êË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Î°ìÏ¢¤Î±ê¾å¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¸«¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤½¤Î......¤ª²½¤±¤è¤êÉÝ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê·ëº§¤Ã¤Æ¡Ë½Å¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖËÍ¤¬·ëº§¤·¤Æ´¶¤¸¤¿1ÈÖ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢·ëº§¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê½Å¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤¤ÎÃæÅª¤Ë·ëº§¤Ã¤Æ½Å¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ö·ëº§¡×¤Î½Å¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óËÍ¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¥ß¥¹¤Ã¤¿¤È¤«¤¬¤¢¤ë¡×
¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÊÌµïº§¤äÉâµ¤¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤â¤¤¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤âÉ½¤Ë½Ð¤ë°Ê¾å¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óËÍ¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¥ß¥¹¤Ã¤¿¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÉ×ÉØ¤Ï¡Ë¤â¤¦2¤³1¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÇÏ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¡ÊÈà½÷¤ò¡Ë¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È·ëº§¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤¬100ÇÜ¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£