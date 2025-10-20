¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ£¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤·¤¿±Ñ¹ñ¤«¤é¤Îµ¢¹ñ¸å¡¡¹È°ìÅÀ¤Î¿³ºº°÷¡¢¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Î¡È¥é¡¼¥á¥ó¿ÍÀ¸¡É¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê
2000Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡ÖTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡×¡Ê¡ÖÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¡¦ÄÌ¾Î¡ÖTRY¡Ê¥È¥é¥¤¡Ë¡×¡Ë¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¶È³¦¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¡È¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò¡É¤Î¾Þ¤À¡£¥é¡¼¥á¥ó²¦¤ä¥Ö¥í¥¬¡¼¡¢¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Î¸µÅ¹¼ç¤Ê¤É¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëTRY¿³ºº°÷¤ÈÌ¾Å¹¿³ºº°÷¡¢¿·Å¹¿³ºº°÷¤Î·×9¿Í¤¬¿³ºº¤·¤ÆÁª¤ó¤À³ÆÅ¹¤òÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿³ºº°÷¤ÎÃæ¤Î¹È°ìÅÀ¡¢¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¥é¡¼¥á¥ó¤È½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼¡ÖTRY¡×¤Î¿³ºº°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆÃ°Û¤ÊÈ¾À¸¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÍÄ¾¯´ü¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß
¥é¡¼¥á¥ó¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤â°¦¤â¿¼¤¤¡ÖTRY¡×¿³ºº°÷¤¿¤Á¡£¤½¤Î¿³ºº°÷¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¿©¤Ù¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÂç³ØÂ´¶È¸å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÊì¤ÏËÌ¶å½£¤Î½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò°ìÅÙ¤â¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¥Ò¥Ã¥Ô¡¼À¤Âå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤Ï¼«Á³¿©¤¬Ãæ¿´¤ÇÍÄ¾¯¤Îº¢¤Ï¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤ò¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¶Ë¤Þ¤ì¤Ë¶á½ê¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤«¤é½ÐÁ°¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÍÄ¾¯´ü¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿Ãæ²Ú¤½¤Ð¤Ï¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Í³¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î¡Ø¥Û¡¼¥×¸®¡Ù¤Ç¡È¥é¡¼¥á¥ó¤Î»ºÅò¡É¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿
Åìµþ¤ÎJRÃæ±ûÀþ±èÀþ¤Ç°é¤Ã¤¿¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈþ½ÑÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£Â´¶È¤·¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿ÀÞ¤ËÍ§Ã£¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢JRÃæ±ûÀþµÈ¾Í»û±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£ÅìµþÇØ»éÆÚ¹ü¾ßÌý¤Î»ÏÁÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢1935¡Ê¾¼ÏÂ10¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î¡Ø¥Û¡¼¥×¸®ËÜÊÞ µÈ¾Í»ûÅ¹¡Ù¤À¡£
¡Ö¤Þ¤ºÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿³°´Ñ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²«¿§¤ÈÀÖ¤Î¶ËºÌ¿§¤Î´ÇÈÄ¤È¡¢Å¹Æ¬¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂçÎÌ¤Î¤â¤ä¤·¡£±·¤Î¿²¾²¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÈÇØÌÌ¤ÎÂç¤¤Ê¶À¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥é¡¼¥á¥ó¤¬»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇÏ£¶â½Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÆÚ¹ü¤ÈÌîºÚ¤òÄ¹»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤³¤Ã¤Æ¤ê¾ßÌý¡¢ÇØ»é¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¡£¤½¤ÎàØÌÔ¤Ê¹á¤ê¤Ë²£¤ÃÌÌ¤ò°ú¤ÃÃ¡¤«¤ì¡¢¥×¥ë¥×¥ë¤È¤·¤¿¤Á¤Â¤ìÌÍ¤Î¿©´¶¤Ë¿´Ìö¤ê¡¢¸å¤«¤é¸å¤«¤éÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ëÇØ»é¤Î´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤Ë¿´¤¬¥¸¥ó¥¸¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¥é¡¼¥á¥ó¤Î»ºÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡×
¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¡¢ÄÌ¤¤µÍ¤á¤¿¡ØÃæ²Ú »°±×¡Ù
¤½¤ì°ÊÍè¡ØÃæ²Ú »°±×¡Ù¤ä¡Ø´ÁÄÁÄâ¡Ù¡¢¡Ø¤Ï¤Ä¤Í¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡Ë¡¢¡Ø¤é¡¼¤á¤óº´¹â¡Ù¤ä¡Ø¼ã·î¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡¢¡Ø°ìÆó»°¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿JRÃæ±ûÀþ±èÀþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥é¡¼¥á¥óÀìÌçÅ¹ ¤¯¤ÜÅÄ¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¡Ë¡¢¡Ø¤é¡¼¤á¤óÍ¦¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¡¢¡Ø¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤âÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯·Ï¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÅìµþ¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¹¥¤¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ØÃæ²Ú »°±×¡Ù¤Ç¤¹¡£Åö»þ350±ß¤À¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¾ßÌýÌ£¤Ç±ó¤¯¤ËÀ¸Õª¤Î¹á¤ê¡£¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ëè§¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤¿¼«²ÈÀ½ÌÍ¤ÏÇ¯ÂåÊª¤ÎÀ½ÌÍµ¡¤ÇËèÄ«ÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê¤Á¤Â¤ìÌÍ¡£¤½¤·¤Æ»ÙÆáÃÝ¤ä¥Í¥®¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ê¤É¡¢¤¶¤Ã¤¯¤êºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬´°àú¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡ØÃæ²Ú »°±×¡Ù¤Î¥é¡¼¥á¥ó
¾åµ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ï¡¢¡Ø¥Û¡¼¥×¸®ËÜÊÞ µÈ¾Í»ûÅ¹¡Ù¤È¥¿¥ó¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤È¤·¤Æ¹ÔÎó¤òºî¤ë¡Ø¤Ï¤Ä¤Í¡Ù°Ê³°¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁ´¤ÆÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¸®¿ô¤¬ÆÃ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹Ô¤±¤ë»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Í¤Ð¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð¹ç¤¤¤òµá¤á¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥é¡¼¥á¥ó±óÀ¬
¡ÖÍÄ¾¯´ü¤Ë¿©¤¬ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿©¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¾ï¤Ê¼¹Ãå¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¡£¸½ºß¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¯¿´¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÎÁÍý¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¼Ñ´³¤·¤ò¤³¤ó¤Ê¤Ë¥°¥Ä¥°¥Ä¤È¼ÑÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î!?¡¡¤Ê¤É¡¢¥»¥ª¥ê¡¼¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ä´ÍýË¡¤Ç½Ð½Á¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Å¹¼ç¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»î¹Ôºø¸í¤ÎÀ×¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¼êºî¤ê¤ÎÌÍÎÁÍý¡£¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¹í¤Î¥½¡¼¥¹¤Èºù³¤Ï·°á¤ÎÈÁÎ©¥½¥Æ¡¼
2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯º¢¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð¹ç¤¤¤òµá¤á¤Æ1¿Í¤Ç±óÀ¬¤â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¡ÖÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤´¤È¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³ÆÃÏ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡Ø¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶Åìµþ¤«¤éÍè¤¿¤Î!?¡Ù¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¡¢¤Ç¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«Í³¤µ¤ÈÂ¿ºÌ¤µ¤Èµ©Í¤µ¤¬¤¢¤ëÊª¤ÏÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ¹ñ¡¦À¾°Â¤Ø¥Ó¥ã¥ó¥Ó¥ã¥óÌÍ¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤·¤¿¤ê¡¢º´ÅÏÅç¤Î¡ØÆó¸«¿©Æ²¡Ù¡Ê¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¡Ë¤äº«ÉÛ¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÍø¿¬Åç¤Î¡Øµû¾¡¡Ù¡ÊËÌ³¤Æ»Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®¡Ë¤ò¡ÉÃÆ´Ý¡É¤ÇË¬¤Í¤¿¤ê¤È¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ê2¸®¤È¤âÊÄÅ¹¡Ë¡£
¥é¡¼¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂçºê¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹
¥é¡¼¥á¥ó¤Î±ü¿¼¤µ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢È÷ËºÏ¿¤È¤·¤Æ¿©¤ÙÊâ¤¤ÎµÏ¿¤ò¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡Ömixi¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤ËWeb¥µ¥¤¥È¤Î´îÂ¿Êý¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥é¡¼¥á¥óÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂçºêÍµ»Ë¤µ¤ó¤À¡£Âçºê¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åö»þ¥é¡¼¥á¥ó¾ðÊó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ØÅìµþ¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¡Ö¤È¤é¤µ¤ó¡×¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤¿¤Á¤Îµ®½Å¤Ê¾ðÊó¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤«¤é25Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤Î¿©Ê¸²½¡¢À¯¼£¡¢·ÐºÑ¡¢·Ý½Ñ¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë²ÏÅÄ¹ä¤µ¤ó¡Ê¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤Î·ÐºÑ³Ø¡ÙÃø¼Ô¡Ë¤«¤éÂçºê¤µ¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬Âçºê¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¶öÁ³Î±¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ø¤È¤é¤µ¤ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¡¢Åö»þÂçºê¤µ¤ó¤¬¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ê¡ØTRY¡Ù¤Î¸»Î®¤È¤Ê¤ë½µ´©¤Î¾ðÊó»ï¡Ë¡Ø¡ØTOKYO¡ù1½µ´Ö¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤È¤ªÀ¼¤¬¤±¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤ò¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤«¤é¡¢¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤Þ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å½ù¡¹¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î²»³ÚÂâ¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¡¼¥á¥óÃç´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤æ¤¡¢¤½¤ÎÄºÅÀ¤ËÂçºê¤µ¤ó¤¬·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥é¡¼¥á¥ó²° ¥È¥¤¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÙÅ¹¼ç¤Î»³¾åµ®Åµ¤µ¤ó¤âÅö»þ¤Ï°ìÈÌ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø¥È¥¤¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ÊÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖTRY¡×¤ÇÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¾Å¹¤À¡£
¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢ºÇ¤âÂº·É¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¿¦¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë1ÇÕ¤Ë½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤»Ï¤á¤Æ¡¢11Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åö»þ¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ø69¡ì N¡Ç ROLL ONE¡Ê¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥ï¥ó¡Ë¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¡Ø2¹æ¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤ò¿©¤Ù¤¿¤È¤¤Î¾×·â¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÈæÆâÃÏ·Ü100%¡¢Í¾·×¤Ê¤â¤Î¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿°ú¤»»¤Î¥¹¡¼¥×¡£¹á¤ê¹â¤¤À¸¾ßÌý¡£¥Ð¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ã¥Á¤Ê·ÜÌý¡£³ê¤é¤«¤ÊÌÍ¡£ÎÏ¶¯¤¤¤Î¤ËÁ¡ºÙ¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤¤Î¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡×
Å¹¼ç¤ÎÅèºê¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¤¬ËÜÍè¤Ï¡ÖÎ©¡×¤Ë¡Ö²Ä¡×¡Ë½ç°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢2005¡ÊÊ¿À®17¡ËÇ¯¤Ë¡Ø¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥ï¥ó¡Ù¤ò³«¤¡¢¡ÖTRY¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó³¦¤Î³Æ¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¿ÍÊª¡£2014¡ÊÊ¿À®26¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¤é¤¡¤á¤óÌð ¥í¥Ã¥¯¥ó¥Ó¥ê¡¼S1¡Ù¤È¤·¤ÆÊ¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ë°ÜÅ¾¡£2025Ç¯9·î25Æü¤Ë¤Ï¿·²£ÉÍ¥é¡¼¥á¥óÇîÊª´Û¤Ë¡Ø¥í¥Ã¥¯¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤À¡£
¡ÖÅèºê¤µ¤ó¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÏÌ£¤ï¤¤¤¬Á¡ºÙ¤Ç¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¡£¥í¥Ã¥¯¥óÁ°¸å¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤è¤ê·¹ÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤Á¤ËÅèºê¤µ¤ó¤¬Íî¸ì¤ä¥ß¥¹¥Æ¥ê°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤Î»Å³Ý¤±¤ÎÌ¯¤äÞ¯Ã¦¤µ¤Ë¤â¹çÅÀ¤¬¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åèºê¤µ¤ó¤Ï¿å·Ü·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤äº«ÉÛ¿å¤Ä¤±ÌÍ¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ø¥í¥Ã¥¯¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ù¤Î¡ÖÃÏ·Ü¾ßÌý¡×
¡ÖÅèºê¤µ¤ó¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¡Ø»°±×¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÄÌ¤¸¤ë²û¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¶¿½¥¤ä¸¶ÂÎ¸³¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤Ë¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åèºê¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥µ¥Ö¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡Ø16ºÐ¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÎÉ÷¤ÎÃæ²Ú¤½¤Ð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤âºÇ¤âÂº·É¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¿¦¿Í¤µ¤ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡×
Å¹¼ç¤Î¿ÍÊÁ¤â¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Âº·É¤¹¤ë½÷À¤Ïº£¤ä»ÔµÄ
¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤µ¤ó¤Ï¸ÄÀÅª¤ÊÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Ì£¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿ÍÊÁ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¡ÊÅìµþ¡¦¡Ë»ÍÃ«¤Î¡Ø°ì¾òÎ®¤¬¤ó¤³ÁíËÜ²È¡Ù¤«¤é¤´ÈÓ¤¬Îä¤á¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤è¤¯ÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅ¹¼ç¡¦°ì¾ò°ÂÀã²È¸µ¤ÏÀ¸¿è¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥£¥Ê¡¼¤Ç¡¢»ä¤Î¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡Ö¡ØÌÍ²È ¤¦¤¨¤À¡Ù¤Î¾åÅÄ¤ß¤µ¤¨¤µ¤ó¤Ï¡¢»ä¤¬ºÇ¤âÂº·É¤¹¤ë½÷À¤Ç¤¹¡×
¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¤Î»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡Ö¡ØÔ¤¡Ù¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô¡Ë¤ÎÁÏ¶ÈÅ¹¼ç¡¦ÅÄÃæ½¨ÌÀ¤µ¤ó¤Ï»ä¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÃÏÊý¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¤ªÊÆ¤òºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤â¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¢¤¢¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø¥é¡¼¥á¥ó½ª³è¡Ù¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤«¤é¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¿È
ÏÃ¤ÏÁÌ¤ë¤¬Àè¤Ë¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÈþ½ÑÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢»Õ»ö¤·¤¿¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤ª¤ê¡¢Ìý³¨¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î¾¿Æ¤ÏÈþ½ÑÂç³Ø¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¡£2¿Í¤È¤â³¨¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤È³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö³¨¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»þÂå¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é²ÝÂê¤Î³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÂ¾¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È³ØÀ¸»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸ÄÅ¸¤Ë½Ð¤·¤¿ºîÉÊ
µ¢¹ñ¸å¤ÏÅìµþ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²è¾¦¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇËè·î30Ëç¤Û¤ÉÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦À¸³è¤Ë¡Ö¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï²èÏ¤ÇËè·î¸ÄÅ¸¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÉÁ¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ä¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÃæ±û¹©³Ø¹»¡ÊÅìµþÅÔËÌ¶è¡Ë¤Ç³¨¤Î¹Ö»Õ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤À¡£
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤¬ÆüËÜ¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê2000Ç¯Âå½é¤á¤Î¡Ëº¢¤Ç¤·¤¿¡£À¸±éÁÕ¤ÇÂ¨¶½¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¥é¥¤¥Ö´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥·¥ç¡¼¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¡¢°ì½ï¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÀèÀ¸¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ç¡¢¤½¤ÎÊý¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡¢¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤È¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª
¤½¤³¤«¤é¤Ê¤¼¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½¬¤¤»Ï¤á¤Æ3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿º¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡ËÀîºê¥«¥¤¥ä¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡ÊÅìµþ¤Î¡Ë¼«Í³¤¬µÖ¤Ç¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÆæ¤Î¥Þ¥À¥à¤È°¦ÃÎ¤Ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò³«¹Ö¤·¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÅìµþ¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¸½ºß¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¼«¿È¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò±¿±Ä¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÇËèÆü¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥·¥ç¡¼¤Ø¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦ÃÎ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Ë°ìÇ¤¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â
¡Ö´ðËÜ¤Î·¿¤µ¤¨³Ð¤¨¤ì¤Ð¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ÇÍÙ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¶Ê¤Ç¤âÍÙ¤ê¼ê¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥¿¥ë¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Î±é²Î¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¡£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥×¥í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤Ç¡¢60Âå¡¢70Âå¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤¬¤ª¤¤¤Ç¤Ç¤¹¡£¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹³¦·¨¤Ë¤Ï¡¢²ø¤·¤¯¤Æ¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¤È¤Ó¤Ã¤¤ê¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£
¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬º£¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢Èà½÷¤¬µ±¤Â³¤±¤ëÍýÍ³
ÃÏÊý¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸ì¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ³¨¤Î»Å»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ²¿¤«¤ò½ñ¤¯¤È¤«³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤«¡¢ÍÙ¤ë¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÉ½¸½³èÆ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê°ã¤¦¤³¤È¤È¤ÏÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤É¤³¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¶öÁ³¤ÈÉ¬Á³¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï½ÅÍ×¤À¡£
¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¹¥´ñ¿´¤äÄ©Àï¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¿Í¤Ï¤º¤Ã¤Èµ±¤¯¤Î¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¥Ù¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤Î¥·¥ç¡¼½Ð±é¤Î¤¿¤á¥È¥ë¥³¤ËË¬¤ì¤¿»þ
¡ÉÁÏÂ¤À¤¬¹â¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡É
¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖTRY¡×¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¿³ºº´ð½à¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÏÃÂê¤À¤«¤é¡¢±Ç¤¨¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤¿×ÖÅÙ¤Ï¤»¤º¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤ªÅ¹¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ðÊó¤¬¼ê·Ú¤ËÆþ¼ê¤Ç¤¤ë»þÂå¡¢¡ÖTRY¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖSNS¤Ê¤É¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¸½ºß¡¢º£¤ä¤ß¤ó¤Ê¤¬É¾ÏÀ²È¤È¤â¸À¤¨¤ë»þÂå¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±Æ¶ÁÎÏ¤ä³È»¶ÎÏ¤Ç¸À¤¨¤ÐYouTuber¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡ØTRY¡Ù¤ä¿³ºº°÷¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤Ã¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï²¿¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡ØTRY¡Ù¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤»¤¿¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ë¶É¡¢¹¥¤·ù¤¤¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤Î¿³ºº°÷¤ÏÄ¹¤é¤¯Á´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢Îò»Ë¤Ê¤É¤ò·ÏÅýÎ©¤Æ¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¡¢É½ÁØÅª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä´üÂÔ´¶¤â´Þ¤á¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Î¿©ºà¤äÄ´ÍýË¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³¤³°¤ÎÎÁÍý¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÁÏºîÀ¤¬¹â¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤Ï±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¿³ºº°÷¡áÂç¿©¤¤¤Ç¤Ê¤¤
¡ÖÍ¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏTRY¿³ºº°÷¤ÎÈ¾¿ô¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¿³ºº°÷¡áÂç¿©¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÌµÍý¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø1Æü²¿ÇÕ¿©¤Ù¤¿½÷À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¡ÈÀ¹¤é¤ìÊý¡É¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤Ë°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡£1Æü1ÇÕ¤Ç¤âÂçÀÚ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó°¦¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤¬½ñ¤±¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¥é¡¼¥á¥ó
ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð²¿¤â¤Ê¤¤Êý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ê¿Æ¤·¤¤¿Í¤È¤Î»àÊÌ¤Ê¤É¡Ë»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°Å¹õ»þÂå¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¥¹¡¼¥×¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ä¤À¤·¤Î¹á¤ê¡¢ÎÞ¤È°ì½ï¤ËÌÍ¤ò¤¹¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Û¤¦¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤µ¡Ä¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÇØÆÁ´¶¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¤â¤Î¤Ç¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤ò°ìÅÙ·è²õ¤µ¤»¤Æ¤«¤é½¤Éü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¡¼¥×¤È°ì½ï¤ËÈá¤·¤ß¤â°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤ò½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¤è¤·¡¢À¸¤¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸µµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥é¡¼¥á¥ó²°¤µ¤ó¤Ï¡¢Æü¡¹Ã¸¡¹¤È»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÖÂè26²óTRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ¡×¤Ï2025Ç¯10·î21Æü¤ËÈ¯Çä
¤½¤ó¤Ê¿³ºº°÷¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¿©¤ÙÊâ¤¡¢¥¬¥Á¤Ç¿³ºº¤·¤¿Å¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÀìÌç»ï¡ÖÂè26²ó ¶È³¦ºÇ¹â¸¢°Ò TRY¥é¡¼¥á¥óÂç¾Þ 2025-2026¡×¤Ï2025Ç¯10·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬Âç¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Î¤«¡ª¡ÊÉ½»æ¤ÏºòÇ¯ÈÇ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¤¤¤Á¤à¤é¡¦¤æ¤¤¨¡£¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡£ÃÏ¸µ¡¦Åìµþ¤ÎÇÀ²È¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¼êÁ°Ì£Á¹ºî¤ê¤òÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈËèÇ¯¶¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌîºÚÎà¤ÈÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¶È³¦¤Ë¤â¶¯¤¤»¨¿©·Ï¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¿ä¤·³è¤âÇ®¿´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¸ì²È¤ÎÉ×¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ù¤ê¥À¥ó¥µ¡¼»Ñ¤Î¥ì¥¤¥é¤µ¤ó¡£¤è¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÃæ²Ú »°±×¡×¤ÎÀäÉÊ¥é¡¼¥á¥ó