家庭教師に求められるイメージはさまざま。知的で包容力のある芸能人を見て、家庭教師に似合いそうと思ったことがある人も多いのでは。



【調査結果】家庭教師が似合いそうな芸能人がズラリ

株式会社NEXERはこのほど、KATEKYO学院 宮城と共同で、全国の男女1,000人を対象に行った「家庭教師が似合いそうな芸能人」についてのアンケート結果を公表した。



3位は京都大学卒の高学歴芸人として知られるロザンの「宇治原史規」（54票）が入った。主な意見として「知的なイメージが強く、教育系の番組でも知識を活かした発言をしているから」（30代・男性）、「解けない問題がなさそう」（30代・女性）、「頭が良いし、教え方がうまそう」（50代・女性）などがあった。



2位は知性と品格を兼ね備えた女優の「芦田愛菜」（61票）がランクイン。「現役で一番分かりやすく簡潔に教えてくれそうな気がします」（40代・女性）、「文武両道なイメージで、勉強教えるのも上手そう」（40代・女性）、「頭が良くて、性格も良くて、爽やか」（50代・男性）などの声が寄せられた。



唯一の100票超えと圧倒的1位は、クイズ番組などで博識ぶりを発揮しているメイプル超合金の「カズレーザー」（136票）だった。主な理由として「レベルにあった説明をしてくれそう」（20代・女性）、「知性があるから」（30代・男性）、「知的でもあり、人に教えるのが上手そうな印象があるから」（30代・男性）などが挙がった。



4位は東京大学出身の知性派タレントとして知られる「菊川怜」（48票）、5位は早大卒と高学歴の一面を持つ芸人の「小島よしお」（44票）となった。



（よろず～ニュース調査班）