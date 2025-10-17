10月12日から放送開始した『すべ恋』こと『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット、毎週日曜よる10時15分～）は、あらゆることに疲れた限界アラサー社会人にはまぶしすぎる恋愛ドラマかもしれない。主人公の⽻沢由宇（葵わかな）と⼤崎真央（神尾楓珠）と同じ美大卒社会人の私は、共感や懐かしい気持ち以上に、青春特有のまぶしさやもどかしさに打ちのめされたのだ。

【TVer】神尾楓珠自身も一番ムズムズした真央のセリフ「俺ら両思いじゃん……って思っているの俺だけ？」をおかわり！ その直前には、実は重要な描写があった！

まず、真央がとにかく魅力的すぎて目で追ってしまう。イケメンなのは大前提として、絵が上手くて、せっかく描いた大作を消す潔さにはビックリ。雰囲気は柔らかいのに、どこか掴めない部分があって……。だから、同じ高校に通う由宇が真央に「運命の恋」を感じるほど心を奪われるのは当然だろう。

由宇と真央の高校時代は、一言で言うなら「純度100％のキラキラ青春恋物語」。真央の影響で絵を描き始めて美大まで受験する由宇の行動力も、制服姿の由宇と真央が美術室や喫茶店で絵を描くのも、2人が教室で目が合うのも、クラスメイトたちがいるのに2人だけの世界にいるようなのも、高校を卒業して十数年が経つ私にはまぶしすぎる。しかもこの2人、この時点でまだ付き合っていないのだから、なおさらムズムズする！

中でも私がムズムズしたのは、卒業式後の美術室での告白。恋心を隠したまま立ち去ろうとする由宇に、真央が「俺ら両思いじゃん……って思っているの俺だけ？」とたずねたシーンだ。これは、真央役の神尾楓珠が「あれは、高校生じゃないと言えないセリフですよね」とインタビューで語っている通り、破壊力抜群のキラーワード……！

由宇と真央が晴れて恋人になった告白シーンの直前には、見逃しそうな重要な描写があった。それは、本音を我慢するときに唇を噛む由宇の癖に、真央が気づいたこと。由宇が我慢しがちなのは、父子家庭育ちなことが影響しているのだろうか？ そんな由宇の癖を、その後も真央はたびたび気にするが、実際に彼女へ指摘したのは、2人が東京と神戸の美大にそれぞれ進学し、遠距離恋愛が始まってしばらく経った日だった。

その日は、2ヵ月に一度のデートが延期になりかけるも、由宇が暮らす神戸へ真央が東京から駆けつけた。辛い遠距離恋愛を我慢して例の悪い癖が出た由宇の唇に、真央は「それ、やだ」と自身の唇を重ね、「いつもは思ったことをすぐ口にするくせに……」「唯一、由宇の嫌いなところ」と指摘。「嫌い」とズバッと言うところも、好きなところを恥ずかしげもなくスラスラ言うところも、真央の魅力であり若さゆえのことだろう。

だからこそ真央が、あんなに好きだった由宇に突然「別れよう」と言った展開が引っかかる。由宇が真央のそばにいたくて美術系の就職を諦めたから？ 由宇がまた本音を我慢していたから？ でもそれは、由宇の悪いクセに気づく真央なら理解できそうだし、2人は時間がかかっても仲直りできたはず。

真央よ、本当にもう由宇を好きじゃないの？ いつか彼女とアートカフェを開く夢はどうした？ 「恋の終わりは案外あっけない」とは言うが、まさか電話で破局するなんて……。これも「若さゆえ」の一言で片づけていいのだろうか？ 「私が約40分間見てきた真央って、こんなにひどい男だったっけ？」と思わずにはいられない。

祈りに近い考察だが、私と同じ思いの視聴者は少なくない。X上には、「真央って電話で別れを告げるような子じゃないはず 何があったのかなあ」「こんなにすくすく育ってまっすぐな真央が電話で『別れよ』って言うのかな、、」「由宇に突きつけたあの冷たい言葉の数々は全て本意じゃなかったっていう展開にならないかなー」といった声が寄せられている。

10月19日に放送される第2話では、社会人になった由宇と真央がなんと運命的な再会を果たす……。ということは今後、2人の別れの真相も明らかになっていくのだろうか？ 真央を「ひどい男」と決めつけるのは、まだ早いかもしれない。

ちなみに第2話からは、由宇と真央を取り巻く男女が本格的に登場する。真央の幼馴染・⻄颯（藤原丈⼀郎）と真央の妹・⼤崎莉津（本⽥望結）、由宇と真央の⺟校に通う⾼校⽣・蒼（⼭下幸輝）と沙知（⼤塚萌⾹）、由宇が転勤先で出会う野北駿太郎（⽩洲迅）と宮内郁⼦（市川由⾐）にも、それぞれ事情があるようで……？ 複雑に絡み合う、男女8人の人間模様に目が離せない。

【TVer】神尾楓珠「『真央はひどい男だ！』と思われるんだろうな」 直視するのが辛すぎる、遠恋美大生カップルの破局シーン……この真相が第2話以降で明らかに!?

「すべての恋が終わるとしても」（ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット 毎週日曜夜10時15分～）

