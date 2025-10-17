大相撲の英国ロンドン公演が開幕

大相撲の英国ロンドン公演が15日（日本時間16日）、ロイヤル・アルバート・ホールで開幕した。現地メディアやファンが注目するなど、日本の国技は英国でも話題に。英公共放送「BBC」が土俵外に脚光を当てると、ファンからは歓迎ムードが広がっていた。

現地入りした力士が観光名所を巡っていた。バッキンガム宮殿やビッグベンを訪れ、一般市民に混じり、着物とマゲ姿で街中を闊歩。大の里（二所ノ関）はビッグベンをバックに笑顔で記念写真に納まった。

BBCの公式インスタグラムは「ロンドンの街で、こんな光景は毎日見られない！」と文面につづり、実際の写真を公開。日本の国技開催に現地は歓迎ムードに。投稿のコメント欄には興味津々の声や会場での観戦を望む英国人の反応で溢れていた。

「これは本当に名誉あるイベントだ。彼らは日本のヒーローなんだ」

「そこに行けなくて本当に悲しい。私は相撲が大好きなロンドンっ子なのに、海外に住んでいるの」

「本当にワクワクする…相撲は29年前、私が日本に住むという幸運に恵まれたときに出会ったんだ」

「チャンネル4でこれを観るのが大好きだった。コニシキやテラオなんかを」

「ああ、間違いなく力士だ」

「アルバート・ホールが高かったのが残念だ」

大相撲のロンドン公演は1991年以来34年ぶりで、19日まで行われる。初日は満員御礼。ファンになった英国人も多くいそうだ。



