【温度計測カメラ】ボタン一発で温度を測る「HIKMICRO D01」をレビューします。テレビでとかで見たあれだ！

YouTubeチャンネルで人気のIT・ビジネス書作家・戸田覚さんが、「【温度計測カメラ】ボタン一発で温度を測る『HIKMICRO D01』をレビューします。テレビでとかで見たあれだ！」と題した動画を公開し、話題のサーモグラフィーカメラ「HIKMICRO D01」の特徴や使用感について語った。



動画冒頭、戸田さんは「なかなかですね、プロの道具っぽくていいですよね」と外観を称賛。ディスプレイに温度が表示される点や、色調整機能により温度の変化を視覚的に確認できることをアピールした。製品のボディは樹脂製でありながら質感も高く、「パーツの合わせ目もほとんど見えないぐらいなので、チープ感はないですね」とコメント。



機能面では「解像度が240×240ピクセルと綺麗に撮れる」「ボタンや長押しで静止画・動画が簡単に撮影できる」と、誰でも直感的に使える操作性を高評価し、「これ単体でボタンを押す、もしくは長押しするだけで静止画、もしくは動画を撮れるというのが非常にいいですね。便利だと思います」と語った。そのほか、バッテリーは3350mAhで最長11時間連続駆動、最大3万枚以上の写真や14時間以上の動画を記録できるストレージ、三脚対応やストラップ付属といった使い勝手の工夫も丁寧に説明した。



実際に温度を測定するデモンストレーションでは、「照明のファンの部分、温度低いですよね。今、一番高いのはここになってます」と、ポイントごとに温度差を視覚化。「水漏れの発見や車の故障チェックにも活用できる」「男の子が見たら危険なやつ」と遊び心も交えて魅力を紹介している。



価格について、「動画を撮っているタイミングで22,990円、クーポン利用で19,990円と2万円を切っております。IRカメラ付きスマホよりも手軽でいいですよね」と指摘。「サクッと使えてすぐ温度が測れるのが最大の利点」と解説し、賃貸物件の水漏れチェックやパソコン・自動車の温度管理など、実用面も強調。



動画の締めくくりでは「1回買えば相当長く使えると思いますし、新モデルが出てもあんまり気にならない製品」「点数評価は70点。こういったデバイスの中では超高得点だと思います」と高評価し、「いかに1台あると良いかもしれません。買ったらめっちゃ楽しいと思います」と自信をもっておすすめした。