資産運用アドバイザーが徹底分析 「FANG+ × イデコ(iDeCo)」の破壊力と落とし穴を把握せよ！
人気資産運用アドバイザーのガーコ氏が、自身の動画「ついにiDeCoにFANG+が登場！月5000円でも老後安泰！？」を公開。楽天証券がiDeCo（個人型確定拠出年金）にて、話題の高成長投資信託「iFreeNextファングプラス」を採用する方針を発表したことを受け、ファングプラスとiDeCoの相性や投資の注意点について徹底的に解説した。
動画冒頭でガーコ氏は、「FANG+といえば、新ニーサ積立投資枠ナンバーワンのリターンを叩き出し、2025年資金流入ランキング3位にランクイン。今、飛ぶ鳥を落とす勢いです」と、その圧倒的な実績を強調。iDeCoの税制メリットや長期投資の“強制ギブス”となる仕組みについて、「ニーサだけしか考えてこなかった人も、月5000円だけでもイデコをやる意味が見えてきた？」と新たな選択肢を提示した。
FANG+については「指数自体は過去10年で10倍のリターン」「たった10銘柄で米国株式市場の25%＝2160兆円の時価総額」と説明。10社で世界経済に大きく影響するビッグテックのパワーを「日本市場の時価総額の10倍をわずか10社で…」と、その規模感で驚かせた。
一方でガーコ氏は、「リターンばかりが注目されますが、価格の振れ幅＝リスクも高め」「コロナショックではS&P100の倍近く下げた」と指摘。「一時的な評価額が半値以下になっても絶対に売らない覚悟が必要」と、投資初心者にリスク許容度の自己確認を促した。
iDeCoでのシミュレーションでは「月5000円の積立でも30年で元本180万円→4178万円という破壊力」とする一方、「重要なのは“出口課税”です」と警鐘。「いでこは元本と利益の合算額に税金がかかる。例えば30年で4000万円到達時、退職所得控除後も最終的に約248万円課税、NISA運用の方が有利になるケースも。『月5000円投資であっても含み益が増えすぎると出口課税が増える可能性が最大の注意点』」と具体例で解説した。
さらに、「iDeCoの拠出金額上限が2027年に上がるが、大きく張る時は必ずシミュレーションを」とも締めくくり、「iDeCoでFANG+のような超攻撃型銘柄を選ぶ場合は、出口の課税を理解した上でトータル資産増を考えるべき」と呼びかけた。
