２０２６年Ｗ杯欧州予選（１４日＝日本時間１５日）、Ｆ組のポルトガルはＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０＝アルナスル）がホームのハンガリー戦で２ゴールを決め、同予選通算４１得点とし、史上最多ゴールを挙げた選手となった。

Ｃ・ロナウドは先制を許して迎えた前半２２分に同点弾を決めると、同アディショナルタイムに右足でゴールネットを揺らした。これまではＷ杯予選のゴールではグアテマラのＦＷカルロス・ルイスと３９得点で並んでいたが、単独トップに浮上した。ただチームは終盤に得点を許し、２―２のドロー。Ｗ杯出場権の獲得は１１月に持ち越しとなった。

ポルトガルのロベルト・マルティネス監督は「ハンガリーはセットプレーが強かった。後半は良い立ち上がりを見せたものの、最後まで試合を終わらせることができなかった」とし「出場権を獲得したかったが、Ｗ杯を見据えると、このような試合をどうコントロールするかが重要になるかもしれない」と語った。

イングランドはアウェーでラトビアに５―０と圧勝し、欧州最速で１７度目となる本大会出場を決めた。エースＦＷハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）が前半に２得点をマークするなど攻撃陣が躍動した。トーマス・トゥヘル監督は予選６試合で全勝、無失点だったことに「我々はレベルアップした」と語っていた。