¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û¸µ´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄÉð»Ë»á¡¡£×ÇÕ£¸¶¯Ä¶¤¨¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È»ØÅ¦¡ÖÈþ³Ø¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡ÊÌ£¥¹¥¿¡Ë¤Ç£³¡½£²¤È·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ£²Ê¬¤±£±£±ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿²¦¹ñ¤«¤éÎò»ËÅª½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Ìö¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î²¬ÅÄÉð»Ë»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤Ï£×ÇÕÌö¿Ê¤Î¥«¥®¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ»á¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÀï³«ºÅÁ°¤Î£±£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Â¡´ï¥×¥ê¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö£Á£É¥Ð¥¤¥ª¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡×¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¼Ò³°¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£È¯É½²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È£¸°Ê¾å¤òÁÀ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤³¤³¤«¤éÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±óÆ£¤È¤«Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Î·Ð¸³ÃÍ¤ò¤É¤ì¤À¤±À¸¤«¤»¤ë¤«¤À¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ïàµ¤»ý¤Áá¤Î½ÅÍ×À¤â¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡Ê£²£°£²£²Ç¯¥«¥¿¡¼¥ë£×ÇÕ·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç¡ËºÇ¸å¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢Áª¼ê¤Î£Ð£ËÁ°¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤¿´é¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤ÎÌîÏº¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¡£Í×¤¹¤ë¤ËÀïÁè¤ò¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤È¡¢¤Î¤Û¤Û¤ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡¢¤½¤³¤ÎÆ®Áè¿´¤ÎºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¢¤Î»þ»×¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ò²¤½£¤Ç·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤À¤±¡¢¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¥Þ¥¤¥ó¥É¤È¤è¤¯¸À¤¦¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¡£Àº¿ÀÏÀ¤À¤±¤Ç¤ÏÀäÂÐ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¾¡Éé¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ®Áè¿´¤È¤«¼¹Ãå¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤«¡¢Èþ³Ø¤ÏÂç»ö¤À¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ãå¿´¤òÀäÂÐËº¤ì¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¶â¸À¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£