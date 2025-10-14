この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「Uberよりも方が稼げる？雨の中、ロケットナウ1本で稼働してみたら…」で、デリバリー配達員のレクター氏が、新興デリバリーサービス「ロケットナウ」について自身の稼働体験を明かした。今回の動画では、横浜市内で雨の土曜日にロケットナウだけで配達した結果を詳しく報告。「結論からなんですけども、結構いいなっていう風に感じた」と述べ、時給換算で2756円を記録したエピソードを披露した。



レクター氏は「最近ちょっとね、ロケットナウの鳴りがいい」と、その注目度の高さを実感。特に「調理待ちが多い」としながらも、「時給換算で考えると自転車配達員としてはかなり良い結果」と、その効率面に満足感を表した。配達の中で「バーガーキングは高確率で調理待ちが発生するが、それでも合計15分で済んだのは上出来」と具体的な事例を挙げ、ロケットナウと他社サービスを比較しながら「雨の日はこれまでUber Eatsを使っていたけれど、この日の稼働でロケットナウの方が良いと正直感じた」と語っている。



更に、「ミッションを達成できれば報酬も上積みできる」点や、「受けキャン（受諾後のキャンセル）が自由でプレッシャーがない」「置き配注文が多く対面がほぼ不要」「現金案件なしで気軽に働ける」など、ロケットナウ特有の使い勝手の良さも紹介。「現金案件がないからネットに強い若い方が多い印象。配達しやすい」との見解を示した。



一方で、「土地勘がないと配達しづらい」という懸念点にも触れ、「ピック地点からドロップ地点までの表示しかないため、知らないエリアでは稼働が難しい」と他社サービスとの仕様の違いに率直な意見も述べた。



動画の締めくくりでは、今後も「ロケットナウ中心に稼働していこうかな」と展望を語りつつ、視聴者に「雨の日はどのデリバリーを愛用していますか？」と問いかけ。「ロケットナウやってますよ、などあればコメントしていただきたい」など、双方向の交流も呼びかけている。