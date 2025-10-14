大泉洋、宮崎あおいが“天使すぎる”とまさかのクレーム ドラマ撮影で耐えられず笑顔に
俳優の大泉洋、宮崎あおい（崎＝たつさき）が、このほど都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（21日スタート、毎週火曜 後9：00）制作発表記者会見に登場した。大泉が宮崎のかわいすぎるエピソードを明かした。
【写真】キュートすぎる…天使の微笑みを浮かべる宮崎あおい
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
本作の主人公は、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）。妻と離婚、財産分与と慰謝料で貯金が底をつき、ネットカフェを泊まり歩いている文太が再就職した会社で与えられた仕事は“ちょっとだけエスパー”になって＜世界を救う＞こと。さらに、人を愛してはいけないという実に不条理で不可解なルールまで課されてしまう。
撮影の裏話を披露するコーナーでは、文太の妻として暮らすことになる謎の女性・四季を演じる宮崎が「天使すぎる」という話題に。大泉は「天使すぎるということで言うと、第1話で落ち込んでいる文太に『文ちゃ〜ん！』って手を振ってくる宮崎さんのシーンがあるんですよ。これがかわいすぎて思わず笑顔になってしまう」と明かす。
監督からは「落ち込んでいる設定だから笑わないでくれ」という指示があったそうだが、大泉は「いやだったら見てみろと。（宮崎が）笑うまですげえ遠くから手を振ってくるんです。それがかわいすぎて…。そのあと宮崎さんの1ショットを撮ったときに、監督から『これは笑顔になってしまいますね』と言っていました」と、誰もが納得のかわいさだったと語っていた。
会見にはディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生も登場した。
