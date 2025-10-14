ジュラシック・ワールド／復活の大地 4K UHD＋ブルーレイ セット

UNUF-1015 7,590円 12月3日発売

発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング

今年8月に公開され、国内興行収入45億円を突破した映画「ジュラシック・ワールド／復活の大地」の4K Ultra HD Blu-rayが12月3日より発売する。価格は、UHD BD/BDセットが7,590円、BD/DVDセットが5,390円。発売・販売元はハピネット・メディアマーケティング。

ジュラシック・ワールド／復活の大地 ブルーレイ＋DVDセット

UNXF-1015 5,390円 12月3日発売

シリーズ全世界累計興行収入9,400億円という記録を持つ、大ヒット「ジュラシック」シリーズの新章。シリーズ初の女性主人公を演じるのは、スカーレット・ヨハンソン。さらに、アカデミー賞を2度受賞した名優マハーシャラ・アリ、『ウィキッド ふたりの魔女』で世界を魅了したジョナサン・ベイリーらが出演している。

監督は「ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー」の鬼才ギャレス・エドワーズ。脚本は、「ジュラシック・パーク」「ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク」を担当し、28年ぶりのシリーズカムバックを果たしたデヴィッド・コープ。

日本語吹替えは、映画・ドラマと数々の話題作に出演し、吹替は初挑戦となる松本若菜が元特殊工作員ゾーラ・ベネットを担当。ヘンリー・ルーミス博士役は、同じく映画の吹替は初挑戦となる岩田剛典。さらに、テレサ・デルガド役は実写映画の吹替初となる吉川愛が務めている。

UHD BDは3層仕様で、本編時間は約134分。UHD BD/BD音声は、英Dolby Atmos、日Dolby Digital 5.1ch。

監督ギャレス・エドワーズ、プロダクション・デザインのジェームズ・クライン、第1助監督のジャック・レイヴンスクロフトの3名、そして監督ギャレス・エドワーズ、編集ジャベツ・オルセン、視覚効果監修デヴィッド・ヴィッカリーの3名による、2種類の本編音声解説を収録。

「もうひとつのオープニング」「未公開シーン」「メイキング：新時代の幕開け」「NGシーン集」に加え、UHD BDには「ドロレスとの出会い」「恐竜のエサになるまで」「スカイウォーカー・サウンドへようこそ」「隠しネタを探せ」の映像特典も収録する。

