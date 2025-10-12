興収30億円越え『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』が早くも再上映！週替わりボイスドラマ全8種＆新規特典も
興行収入30億円を突破し、社会現象となった『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』が、2025年12月5日(金)から全国で再上映されることが決定した。公開から1年という異例の早さでの再上映に加え、ドルビーシネマ版と4DX版も同時展開。さらに人気キャラクターたちの新録ボイスドラマが週替わりで楽しめる特別企画も実施される。
【画像】土井先生が伸びたのかきり丸が縮んだのか…。頭身を伸ばしたことでは組の生徒たちがかわいくなった
■ファンの熱い要望に応えた異例の再上映
2024年12月20日の公開以来、前作の興行収入1億8500万円を大きく上回る30億円超えという驚異的な記録を打ち立てた本作。原作者の尼子騒兵衛さんは「公開から1年もたって再上映というのはすごいことですよね。ファンの方の応援や願いがあって実現した再上映だと思います」とコメント。まさにファンの声が届いた形での実現となった。
■土井先生ファン必見！キャラクターの絆を描く新録ボイスドラマ
今回の再上映で特に注目したいのが、3週間にわたって上映される全8種の新録ボイスドラマ。これは昨年配布された入場者プレゼントのイラストカードに付いていた脚本を、豪華声優陣が新たに録り下ろしたもので、普段なかなか見られないキャラクターの組み合わせが楽しめる。
第1週：2025年12月5日(金)〜11日(木)
(1)「いつもの授業風景の段」
出演：高山みなみ、田中真弓、一龍斎貞友、関俊彦、東サオリ、江森浩子、小林優子、渡辺久美子、むたあきこ、佐藤智恵、大和田仁美
(2)「土井先生と六年生の段」
出演： 関俊彦、成田剣、保志総一朗、渋谷茂、神奈延年、置鮎龍太郎、鈴木千尋
(3)「タソガレドキ忍者のティータイムの段」
出演：森久保祥太郎、代永翼、中村悠一、川村拓央、三浦祥朗
第2週：2025年12月12日(金)〜18日(木)
(1)「山田家の休息の段」
出演：関俊彦、大塚明夫、岡野浩介
(2)「五年生の反省会 その1の段」
出演：成田剣、渋谷茂、神奈延年、鈴木千尋、金丸淳一、山崎たくみ
(3)「五年生の反省会 その2の段」
出演：保志総一朗、置鮎龍太郎、小田敏充、渋谷茂、東龍一
第3週：2025年12月19日(金)〜25日(木)
(1)「スーパースター・平滝夜叉丸の段」
出演：高山みなみ、田中真弓、一龍斎貞友、高木渉
(2)「その後のドクタケ忍者たちの段」
出演：掛川裕彦、木村雅史、千葉一伸、布目貞雄
■ドルビーシネマ版で新たな没入体験を
新たに制作されたドルビーシネマ版について、藤森雅也監督は「雑渡さんが天井から顔を出すシーンでは、思わず見上げたくなるほど頭の上から声が聞こえる」とその臨場感を語る。
ドルビーシネマは、最先端の映像技術と立体音響システムにより、まるで映画の世界に入り込んだような没入感を提供。特に本作のアクションシーンや、キャラクターたちの繊細な表情の変化がより鮮明に楽しめるという。「色は深く、黒は締まっているけれど、パキパキしすぎない柔らかさは残す」という監督のこだわりが詰まった仕上がりになっている。
■リピーターも初見も楽しめる作品の魅力
本作は土井先生の失踪という衝撃的な展開から始まる物語。山田先生と六年生たちによる捜索、土井先生と瓜二つの敵・天鬼の登場など、普段のコメディタッチとは一味違ったシリアスな展開が話題を呼んだ。
原作者の尼子さんは「改めて見る方は知らなかったおもしろさに気が付くかもしれませんし、見れば見るほどキャラクターの解像度が高まって、より楽しんでいただけるのではないかと思います」とコメント。実際、SNSでは「2回目、3回目と観るたびに新しい発見がある」という声も多かった。
再上映は2025年12月5日(金)から全国の映画館でスタート。通常版、4DX版、ドルビーシネマ版の3形態で展開される。なお、2024年12月20日公開時に販売されたムビチケは再上映でも使用可能。週替わりの新規入場者プレゼントも実施予定で、詳細は今後発表される。
全8種のボイスドラマをコンプリートしたいファンは、3週間のスケジュールをチェックして。昨年見逃した人も、何度も観たファンも、この機会に劇場で忍たまワールドを体感してみては。
『劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師』概要
原作：『落第忍者乱太郎』尼子騒兵衛(朝日新聞出版刊)
テレビアニメシリーズ『忍たま乱太郎』
『小説 落第忍者乱太郎 ドクタケ忍者隊 最強の軍師』
(原作・イラスト：尼子騒兵衛／小説：阪口和久／朝日新聞出版刊)
出演：高山みなみ 田中真弓 一龍斎貞友 関俊彦
大塚明夫 岡野浩介 間宮康弘 森久保祥太郎 代永翼
成田剣 保志総一朗 渋谷茂 神奈延年 置鮎龍太郎 鈴木千尋
小田敏充 金丸淳一 山崎たくみ 東龍一
スペシャルゲスト：大西流星 藤原丈一郎
監督：藤森雅也
脚本：阪口和久
音楽：馬飼野康二
主題歌：『ありがとう心から』/ テーマ曲：『勇気100％』 なにわ男子(ストームレーベルズ)
キャラクターデザイン：新山恵美子
副監督：根岸宏樹
アクション作画監督：関根昌之
美術監督：川口正明(アトリエローク 07)
撮影監督：林コージロー(グラフィニカ)
色彩設計：村田恵里子(グラフィニカ)
編集：坂本雅紀(森田編集室)
音響監督：大熊昭
音響効果：庄司雅弘
音響制作：AUDIO PLANNING U
アニメーション制作：亜細亜堂
配給：松竹
製作：劇場版忍たま乱太郎製作委員会
(C)尼子騒兵衛／劇場版忍たま乱太郎製作委員会
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
