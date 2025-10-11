BLACKPINK×PSG限定カプセル♡世界が注目する最旬コレクションが日本上陸！

世界中のファンを魅了するBLACKPINKと、サッカー界を代表する名門クラブ・PSG（パリ・サン＝ジェルマン）がタッグを組んだ限定カプセルコレクション「BLACKPINK IN YOUR AREA」が日本初上陸♡。すでにグローバルで注目を集めた本コレクションが、ついに日本のPSGオフィシャルショップに登場します。音楽、ファッション、スポーツを横断するアーティスティックなデザインに、BLACKPINKらしいパワフルな魅力が詰まった特別なラインナップです。

世界的ガールズグループBLACKPINKとPSGがコラボレーションした「BLACKPINK IN YOUR AREA」は、両者の象徴を融合させたエネルギッシュなコレクション。

Tシャツとパーカーの2アイテムがラインナップし、それぞれにBLACKPINKのシグネチャーカラーであるブラック＆ピンクを採用。

PSGのエンブレムが大胆にあしらわれ、スポーティーかつ洗練された印象を放ちます。

音楽とスポーツを結びつける芸術的アプローチが光るデザインで、世界のファッショニスタからも注目を集めています。

ファッションとカルチャーをつなぐ象徴的デザイン

本コレクションは、BLACKPINKが世界中に発信するカルチャーと、PSGが象徴するスポーツの力強さを融合したアイコニックなプロジェクト。

ブラック×ピンクの配色が持つ強さと可愛らしさのコントラストが絶妙で、スタイルを選ばず取り入れやすいのも魅力です。

また、アジアツアーを目前に控えたBLACKPINKの記念的タイミングでの発売は、ファンにとって特別な意味を持つ瞬間に。

限定数での展開となるため、手に入れたい方は早めのチェックがおすすめです♪

BLACKPINK×PSGの限定カプセルコレクションは、音楽・ファッション・スポーツの境界を超えた新しいコラボレーション。

大胆さと洗練さを兼ね備えたデザインは、日常のスタイリングにも華やぎをプラスしてくれます。

世界を舞台に輝くBLACKPINKと、フランスが誇る名門クラブPSGが贈るこの特別なコレクションで、あなたの秋スタイルをアップデートしてみては♡