この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「《キャンペーン攻略》三菱UFJグループ銀行×カード×証券総額85,500円相当プレゼント」と題した最新動画で、チャンネル登録者数1万人超えのポイ活投資チャンネルがキャンペーン攻略方法を紹介。運営者は、三菱UFJ銀行をはじめとする三菱UFJグループの新規・既存ユーザー両方向け、最大85,500円相当の現金やポイントを入手できる複数キャンペーンについて徹底解説した。



冒頭、「10月6日より三菱UFJ銀行から新規口座開設キャンペーン、現金最大2万円プレゼントが開始しました」と伝え、「三菱UFJ銀行、三菱UFJカード、三菱UFJeスマート証券が対象のキャンペーンも開催されており、総額で85,500円相当の現金やポイントを獲得できる大チャンス」と新規口座開設する人には大チャンスであることをアピール。



動画内では、新規ユーザー・既存ユーザーそれぞれが参加できる案件の全体像を、8つのキャンペーンに分類しパターン別で整理。「本日ご紹介するキャンペーンはたくさんの種類に分かれていますので、パターン別で整理します」と分かりやすさに配慮し、エントリー方法・利用条件・具体的な攻略手順を詳細に説明した。



例えば三菱UFJ銀行では、「アプリからの口座開設+残高条件」で2万円相当の現金が受け取れる秋の収穫祭りキャンペーン、新規入会で1500円など、各種プレゼント条件を具体的に紹介。「必ずアプリから口座開設いたしましょう」「どちらの特典もエントリーが必要」といった注意点も明示し、失敗しないコツに言及した。



三菱UFJカード・eスマート証券でも、高額ポイント付与や現金プレゼントが目白押し。カードで10万円以上使うと1万円相当ポイントがもらえたり、証券では一度に10万円入金すると2万円の現金がもらえたりと、「ポイ活民の皆さんは、ぜひ最高額を狙っていきましょう」と呼びかけ。「攻略手順もご紹介いたします」として、複雑な条件も初心者向けにまとめている。



また、「既存ユーザーでも参加できるエムット誕生記念キャンペーン」や人気のエアウォレット案件など、チャンネル限定の紹介コードによる追加特典情報も盛り込み、実践的な内容として充実。



動画の締めくくりでは、「キャンペーンの条件が簡単なものもあれば難しいものもあります。口座をまだお持ちでない方は過去最大級の案件ですのでぜひチャレンジしてみてください」と熱いメッセージで視聴者へ背中を押した。ポイ活初心者から上級者まで三菱UFJグループの最新キャンペーンを網羅した今回の解説、新たな収益チャンスを探す人は必見だ。