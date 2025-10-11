この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」にて、マーケターのりゅう先生が「SNSでポジショントークだらけの中で真実を見極め、本当に儲かる方法だけを見つけ出す方法！」をテーマに、あふれる情報社会の中でどう真実を見抜き、ビジネスで成果を上げるかを解説した。

冒頭、りゅう先生は「AIのことを話してる人たちって、もうアホが多すぎるなと思ってるんですよ」と手厳しく現状を分析。近年よく叫ばれている「AIが来るから検索は終わった」という意見についても「検索終わってないんですよ。…真実はいつも一つ」と断言した。

リスナーの「何が本当に大切なのか見極め方が分からない」という悩みに答える形で、「本質や真実を見極めていくっていう考え方を持たなきゃいけない」と呼びかけ。AIやSNSによる情報過多時代でも、表面的なトレンドや噂話ではなく「一次情報の確認」「数字とストーリーを分けて見る」「トレンドを点ではなく線で捉える」など、プロならではの視点を強調した。

とりわけ、Googleの検索収益やAIオーバービュー（月間利用者数20億人超）といった具体的な数値を示し、「検索が終わったと言われてる中で、なんと売上は過去最高であると」「むしろAIを検索に取り込んで、第二の黄金期に入った」と現状を読み解く。「AIに引用されやすい構造作りやQ&Aコンテンツの整備など、SEO対策も依然有効。信頼性を高める工夫がより求められる」といった、マーケター視点の具体策も語られた。

SNSについては「世の中ポジショントークばっかり」「エコチューンバー現象もある」とした上で、意図的に逆仮説を持つことや、再現性・現場検証の観点を取り入れる重要性を強調。「基本的に情報は信じるものではなく、検証するものなんですね。最終的に強いのはデータです」と結論付ける。

さらには「苦手なことをどんどんやった方がいい」「普段やらないことへのチャレンジが視座を広げ、本質に近づく」と自身の体験や推奨例も多数紹介し動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:03

SEO・検索市場はまだ終わっていない！最新の実情を解説
10:57

SNS時代のエコーチェンバー現象に騙されるな
21:22

苦手なこと・心理的ハードルへ挑戦する意義

チャンネル情報

マーケティング侍の非常識なビジネス学_icon

マーケティング侍の非常識なビジネス学

YouTube チャンネル登録者数 10.10万人 1046 本の動画
現場で使える実践マーケティングを教えるチャンネル！集客・販売・商品設計・コンセプト全てのお悩みを一発解決！【りゅう先生】現在CMOやアドバイザーとして、マーケティングと事業のスケールアップまでの指導、M＆A、IPOのサポートを行いながら、自身も投資家としてスタートアップなどに出資を行っている。
youtube.com/channel/UCW3MY7gdx-Gmha9IIx-EGfg YouTube