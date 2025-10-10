¥¹¥¿¥íー¥ó½¸ÂçÀ®¡Ø¥¿¥ë¥µ¡¦¥¥ó¥°¡Ù¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬ÅÄ¼Ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë·ãÆ°¥É¥é¥Þ ¨¡ ¡Ø¥í¥Ã¥ー¡Ù¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤È¡¢¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤Î¥¿¥Õ¥Í¥¹
À¤³¦Åª¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¤¬¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡¢ÊÆ¥Æ¥ì¥Ó³¦¶þ»Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¡¢¥Æ¥¤¥éー¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤ëÏÃÂêºî¡Ö¥¿¥ë¥µ¡¦¥¥ó¥°¡×¡£ºÇ¿·¤Î¥·ー¥º¥ó3¤¬¡¢Áá¤¯¤â2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ÖJ:COM STREAM¡×¤ÎParamount+¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
2022Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¿¥ë¥µ¡¦¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÊÆ¥±ー¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥·¥êー¥º¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤È¤·¤ÆÆ±Ç¯No.1¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¡ÊÌó370Ëü¿Í¡Ë¤òµÏ¿¢¨1¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·ー¥º¥ó4¤Ø¤Î¹¹¿·¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼ËÜºî¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡©°Ê²¼¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¥Æ¥¤¥éー¡¦¥·¥§¥ê¥À¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2015Ç¯¤Ë¡Ø¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¡Ù¤ÇµÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¡ØºÇ¸å¤ÎÄÉÀ×¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¥ê¥Ðー¡Ù¡¢¡Ö¥¤¥¨¥íー¥¹¥Èー¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¤Î°Ç¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¿¡È¥Í¥ª¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡É¤ÎÌ¾¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ËÜºî¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥¢¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¡Ö¥¶¡¦¥½¥×¥é¥Î¥º °¥½¥¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡×¤ÎµÓËÜ²È¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥ó¥¿ー¤À¡£
¤³¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÀ¾Éô·à¡×¡ß¡Ö¥®¥ã¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤ÆóÂç¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¡£Êª¸ì¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥Þ¥Õ¥£¥¢¤¬¡¢¥«¥¦¥Üー¥¤¤Î¤¤¤ë¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ½£¤ÎÅÄ¼ËÄ®¥¿¥ë¥µ¤Ë¼«¤é¤ÎÄë¹ñ¤òÃÛ¤¯――¤È¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÀßÄê¤Ï¡¢50Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥íー¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¯¡¢ËÜºî¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÅ¸³«¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥É¥ï¥¤¥È¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë¡ª (c) 2025 Paramount Global
¥¹¥¿¥íー¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Þ¥Õ¥£¥¢¡Ö¥¤¥ó¥ô¥§¥ë¥Ë¥Ã¥Ä¥£¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤Î´´Éô¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ç¥£¡£ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë25Ç¯´ÖÉþÌò¤¹¤ë¤â¡¢½Ð½ê¸å¤Ï¡È¥·¥Þ³ÈÂç¡É¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÅÄ¼ËÄ®¤Î¥¿¥ë¥µ¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÃÎÀ¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¡¦¥¿¥ë¥µ¤ÇÃÏÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Þ¥Õ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¨¤ß¡¢¿Í´ÖÌ£¤ä¥æー¥â¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¶âÌÙ¤±¤ÎºÍÇ½¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥É¥ï¥¤¥È¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ï¡¢¥¿¥¯¥·ー±¿Å¾¼ê¤Î¥¿¥¤¥½¥ó¡¢¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÅ¹Ä¹¥Üー¥Ç¥£¡¢¥«¥¦¥Üー¥¤¥Ðー¤Î·Ð±Ä¼Ô¥ß¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÀè½»Ì±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Î¢¼Ò²ñ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿ÃÏ¸µÌ±¤¿¤Á¤µ¤¨¼æ¤¤Ä¤±¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¿·¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Ç¸«¤»¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥¸¤ê¡¦¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌÌ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£
¾ï¤Ë¾¦µ¡¤òÃµ¤ë¥É¥ï¥¤¥È¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤ÊÀïÎ¬¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òºþ¿·¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥¼¥í¤«¤é¡È¥¿¥ë¥µ¤Î²¦¡É¤Ø¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾®µ¤Ì£¤è¤µ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂé¸ïÌ£¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£¤½¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó·ó¥®¥ã¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂç¹¥É¾¤Ç¡¢¥É¥ï¥¤¥È¤Î¥·¥Ó¤ì¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤ò½¸¤á¤¿¸ø¼°Æ°²è¤Ï151Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥ë¥µ¤ÇÂæÆ¬¤¹¤ë¥É¥ï¥¤¥È¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¶¯Îõ¤Ê¥¯¥»¼Ô¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£¥·ー¥º¥ó1¤Î¥Ð¥¤¥«ー¥®¥ã¥ó¥°¤«¤é¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Î¼Â¶È²È¥¹¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¢Ãæ¹ñ·Ï¥®¥ã¥ó¥°¡¢ÎÙ½£¥«¥ó¥¶¥¹¥·¥Æ¥£¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¡¦¥Ù¥ô¥£¥é¥¯¥¢¤Þ¤Ç¡¢Å¨¥¥ã¥é¤ÎÉý¹¤µ¤âËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£°ì¿¨Â¨È¯¤Î´Ø·¸¤ä¹³Áè¤Ø¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¤òÀ¸¤ß¡¢¥¹¥Èー¥êー¤ò°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥ì¥Ã¥·¥ãーÌò¤Ï¡ÖARROW/¥¢¥íー¡×¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Àー¥¯Ìò¤ä¡Ö¥¤¥¨¥íー¥¹¥Èー¥ó¡×¥Þ¥ë¥³¥à¡¦¥Ù¥Ã¥¯Ìò¤Ê¤É°Ìò¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ëー¥ë¡¦¥Þ¥¯¥É¥Îー¡¢¥Ù¥ô¥£¥é¥¯¥¢Ìò¤ÏDC¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ö¥Ôー¥¹¥á¥¤¥«ー¡×¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡¦SrÌò¤ä¥Þー¥Ù¥ë¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥é¥à¥í¥¦¡¿¥¯¥í¥¹¥Üー¥ó¥ºÌò¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥°¥ê¥í¤¬±é¤¸¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤È¤ÎÂÐÖµ¤ËÇ÷ÎÏ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤ÎÀïÆ®¥·ー¥ó (c) 2025 Paramount Global
Å¨¥¥ã¥é¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤À¡£75ºÐ¤Ë¤·¤Æ¶þ¶¯¤Ê¥É¥ï¥¤¥È¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÁÇ¼ê¤ä¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆùÃÆÀï¤«¤é¥ÉÇÉ¼ê¤Ê½Æ·âÀï¤Þ¤Ç¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÀï¤¤¤¬Å¸³«¡£´ó¤»½¸¤á¤Î¡È¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤Ë¤è¤ë¥«¥Á¥³¥ß¤â¥¢¥Ä¤¤¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤À¡£
°ìÊý¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤Î³Î¼¹¤¬Íí¤à¤³¤È¤Ç¡¢»ÄµÔ¤ÊË½ÎÏ¤äÎ¢ÀÚ¤ê¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»¦¿Í¤Ê¤É¤Î½Å¸ü¤ÊÅ¸³«¤â¡£¥ê¥¢¥ë¤Ç¹üÂÀ¤Ê¥Þ¥Õ¥£¥¢ÉÁ¼Ì¤ÈÄË²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥·ー¥º¥ó3¤Ë¤Ï¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦L¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤â»²Àï (c) 2025 Paramount Global
ºÇ¿·¤Î¥·ー¥º¥ó3¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥ë¥×¡¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦L¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬¿·¤¿¤Ë»²Àï¡£¤³¤³¤Ç¥¹¥¿¥íー¥ó¤È¤ÎÆóÂç¥¹¥¿ー¤Ë¤è¤ë½é¶¦±é¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó±é¤¸¤ë¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥êー¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ÖNOLA King¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉÛÀÐ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢¥É¥ï¥¤¥È¤¬¼òÂ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¿·¾Ï¤Ø¡£¤½¤³¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ë¥µ¤Î¡ÈË½·¯¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶¯Å¨¥¸¥§¥ì¥Þ¥¤¥¢¡¦¥À¥ó¥Þ¥¤¥äー¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー2¡Ù¡Ø¥À¥¤¥Ïー¥É2¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾°Ìò¥í¥Ðー¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤À¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡ª¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡© ¡ÊC¡Ë2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved.
À¾Éô·à¤È¥®¥ã¥ó¥°¥É¥é¥Þ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤ÄËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¡×¤ä¡Ö¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥§¥ê¥À¥óºîÉÊ¤ä¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î²áµîºî¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥½¥×¥é¥Î¥º¡×¤ä¡Ö¥Üー¥É¥¦¥©ー¥¯¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢ ÍßË¾¤Î³¹¡×¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢ºîÉÊ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥Á¡Ù¤ä¡Ø¥í¥Ã¥¯¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄºî¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥íー¥ó¤ÎÂåÉ½ºî¡Ø¥í¥Ã¥ー¡Ù¤ä¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤âÉ¬¸«¤À¡£¥¹¥¿¥íー¥ó¤¤¤ï¤¯¡¢¥É¥ï¥¤¥È¤Ï¥í¥Ã¥ー¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÍî¤ÁÃå¤¡É¤È¡¢¥é¥ó¥Üー¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥¿¥Õ¥Í¥¹¡É¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¢¨2¡£¤½¤³¤Ë¼«¤é¤Î¥æー¥â¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡È¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿ー¡¦¥¹¥¿¥íー¥ó¡É¤òÂÎ¸½¤¹¤ë½¸ÂçÀ®Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¿¥ë¥µ¡¦¥¥ó¥°¡×¤Ï1ÏÃ40Ê¬Á°¸å¤È¥Æ¥ó¥Ý¤âÎÉ¤¯¡¢¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡õ±é½Ð¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥¤¥Ã¥¸«É¬»ê¡£³Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¡È¼¡¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡É»Å³Ý¤±¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸«»Ï¤á¤¿¤é¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£¥·ー¥º¥ó3¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò¥·ー¥º¥ó1¤«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£(c) 2025 Paramount Global
¡Ö¥¿¥ë¥µ¡¦¥¥ó¥°¡×¥·ー¥º¥ó3¤Ï2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡ÖJ:COM STREAM¡×¤ÎParamount+¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖJ:COM STREAM¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ë¥µ¡¦¥¥ó¥° S3¡×¤Û¤«¡¢¡Ö¥â¥Ö¥é¥ó¥É¡×¡ÖNCIS:¥È¥Ëー¡õ¥¸¥ô¥¡¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤¬10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë～16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤Ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
