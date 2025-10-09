お好み焼本舗、他社の期限切れクーポンで10%割引になる「クーポンオールスター祭」開催

「焼肉きんぐ」などを展開する物語コーポレーションは、10月14日から全国20店舗の「お好み焼本舗」で、『クーポンオールスター祭〜捨てる予定のそのクーポン、おこほんで使えます〜』キャンペーンを開催する。

同キャンペーンでは、他社で使えない期限切れの紙クーポンがあれば、会計総額から一律で10%割引となる。開催期間は10月31日まで。

「お好み焼本舗」店舗外観

〈“捨てるはずがお得に変わる”クーポンオールスター祭〉

物語コーポレーションによれば、10月に3,000品目を超える食品･日用品の値上げが予定されていることを受け、生活応援の一環として展開するという。

今回の『クーポンオールスター祭』では、他社で使えない期限切れのクーポンや割引内容が古いクーポン、株主優待券、スタンプカード、無料体験チケットなど、紙のクーポンであれば、どんなものでも会計総額から一律10%割引を行う。デジタルクーポンは、印刷したものであれば利用可能だ。

1回の会計につき1枚まで使⽤可能で、他のクーポン･特典との併⽤はできない。また、テイクアウト、各種宴会コースでは使用不可。

お好み焼本舗『クーポンオールスター祭〜捨てる予定のそのクーポン、おこほんで使えます〜』

〈「お好み焼本舗」お好み焼き･串カツなど食べ放題〉

「お好み焼本舗」は、お好み焼きや串カツ、鉄板焼き(ステーキ･海鮮など)、さまざまな一品料理が食べ放題で楽しめる。単品注文も可能なほか、ランチセットなども取りそろえる。

看板商品の「超贅沢玉(牛カルビ玉/海老玉/チーズ玉)」(各単品 税込869円)は具沢山で仕上げるお好み焼きで、注文が入ってから従業員が特注の極厚鉄板で焼き上げて提供する。

お好み焼本舗「超贅沢玉(海老玉/牛カルビ玉/チーズ玉)」

食べ放題コースは3種類あり、「お手軽コース」2,299円、「おこほんコース」2,959円、「プレミアムステーキコース」4,059円(各税込)。店内には、自由に使える綿菓子機･かき氷機なども設置している。

物語コーポレーションは、「この取り組みを通じて、皆さまの日々の生活を応援するとともに、この機会に『おこほん』の美味しいお好み焼きやもんじゃ焼きを、心ゆくまでお楽しみいただけるよう、『おこほん』スタッフ一同ご来店をお待ちしております」とする。

【「お好み焼本舗」店舗一覧】

◆仙台泉ヶ丘店(宮城県)

◆仙台卸町店(宮城県)

◆つくば店(茨城県)

◆柏の葉キャンパス店(千葉県)

◆多摩境店(東京都)

◆伊勢原店(神奈川県)

◆大和店(神奈川県)

◆相模原店(神奈川県)

◆塩尻店(長野県)

◆柳津店(岐阜県)

◆浜松中沢店(静岡県)

◆藤枝店(静岡県)

◆静岡瀬名店(静岡県)

◆三河安城店(愛知県)

◆岡崎羽根店(愛知県)

◆高蔵寺店(愛知県)

◆豊川店(愛知県)

◆向山店(愛知県)

◆日向店(宮崎県)

◆鹿児島宇宿店(鹿児島県)

■お好み焼本舗 公式サイト