「本当に姉でいいんですか？」 出会ったときから、妹は奪う気だった【リベンジ〜サレ姉の復讐〜 Vol.6】
この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。
■これまでのあらすじ
幼い頃病弱だったため母の愛情を一身に受けた妹。成長とともに姉の持ち物や恋人を奪うが、両親も「妹を優先するのが当然」とめぐみを犠牲に。結婚を決意しためぐみは、婚約者と妹の初対面の場で不安を募らせる。華やかに登場した妹は愛想を振りまき、結婚した理由を尋ねた。すると婚約者は、めぐみの一生懸命なところが素敵だと答えめぐみを安心させる。
妹の魂胆は!?
騙されないで…！
妹と夫の初対面の席で、みちるは真治を見据え、「本当に姉でいいんですか？」と口にします。
これは自分を貶めるための前振り…身構えためぐみでしたが…
真治は「僕には彼女しかいない」とハッキリと答え、逆にみちるをひるませます。
しかしみちるはそう簡単には引き下がりません。目を潤ませ、「いい子」の演技を繰り出すのです。こんな演技に騙されていないよね…？
したたかな妹に奪われ続ける姉の運命はどうなるのか…。続きはぜひ書籍でお楽しみください。
『リベンジ〜サレ姉の復讐〜1』
漫画：矢森てん/原作：あいか (KADOKAWA)
「リベンジ〜サレ姉の復讐〜1」はこちら
幼いころに大病を患った妹を母親は猫かわいがりで、常に優先させてきた。その結果とんでもないわがままに成長した妹は、姉から彼氏もお金も奪ってきたのだ。そんな妹は当然のごとく、結婚を控えた姉への嫌がらせをスタート。妹の謀略をかわし、幸せになれるのか!?
