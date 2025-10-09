この漫画は書籍『リベンジ〜サレ姉の復讐』（漫画：矢森てん/原作：あいか）の内容から一部を掲載しています（全6話）。

■これまでのあらすじ
幼い頃病弱だったため母の愛情を一身に受けた妹。成長とともに姉の持ち物や恋人を奪うが、両親も「妹を優先するのが当然」とめぐみを犠牲に。結婚を決意しためぐみは、婚約者と妹の初対面の場で不安を募らせる。華やかに登場した妹は愛想を振りまき、結婚した理由を尋ねた。すると婚約者は、めぐみの一生懸命なところが素敵だと答えめぐみを安心させる。

妹の魂胆は!?


婚約者の答え


騙されないで…！

妹と夫の初対面の席で、みちるは真治を見据え、「本当に姉でいいんですか？」と口にします。

これは自分を貶めるための前振り…身構えためぐみでしたが…

真治は「僕には彼女しかいない」とハッキリと答え、逆にみちるをひるませます。

しかしみちるはそう簡単には引き下がりません。目を潤ませ、「いい子」の演技を繰り出すのです。こんな演技に騙されていないよね…？

したたかな妹に奪われ続ける姉の運命はどうなるのか…。続きはぜひ書籍でお楽しみください。

リベンジ〜サレ姉の復讐〜1』
漫画：矢森てん/原作：あいか　(KADOKAWA)　
リベンジ〜サレ姉の復讐〜1」はこちら

幼いころに大病を患った妹を母親は猫かわいがりで、常に優先させてきた。その結果とんでもないわがままに成長した妹は、姉から彼氏もお金も奪ってきたのだ。そんな妹は当然のごとく、結婚を控えた姉への嫌がらせをスタート。妹の謀略をかわし、幸せになれるのか!?



(ウーマンエキサイト編集部)