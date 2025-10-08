TOMORROW X TOGETHERが、ライブ映像作品『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』をBlu-ray＆デジタルコードにて12月17日にリリースする。

（関連：BTS、TOMORROW X TOGETHERに続く新たなボーイグループ誕生！ CORTIS、想像を遥かに超える可能性）

本作は、2025年3月から開催された『ACT : PROMISE』の第2章となる、全6都市を巡るアリーナツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP.2 - IN JAPAN』から、ツアー最終日となる東京 有明アリーナ2日目（2025年5月25日開催）の公演を収録したもの。黒のスーツに身を包み披露した「Over The Moon」に始まり、初披露となる「Higher Than Heaven」や「Deja Vu [Japanese ver.]」、「君じゃない誰かの愛し方 （Ring） [Unplugged Ver.]」などの日本オリジナル曲も含む全31曲が収録される。

BEOMGYUによる扇子を用いた優雅な舞やTAEHYUNの華麗なソロパフォーマンス、YEONJUNのソロ曲「GGUM」の披露に続くHUENINGKAIのパワフルなドラム演奏、さらにはSOOBINによる幻想的な現代舞踊まで、5人それぞれの魅力溢れるソロステージもBlu-rayとデジタルコードの両方で観ることができる。

さらに、メンバーの様々な表情を捉えたフォトブックに、フォトカードやポスター、スマホサイズのステッカーまで、公演の思い出が特典として収録。本作の予約販売は現在受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）