プラモデル作りやDIYなどのクラフトでカッターを使う際、硬い素材だとなかなか切れずに疲れたり力任せにやって素材が割れたりという悩みありませんか？

今回はそんな工作の面倒を一発で解決してくれる、コードレス超音波カッター「Hanboost C1」を体験したレポートをお届けします。

硬いプラ素材や床材もスーッと軽い力でカットできて快適だったので、モデラーさんやDIYerさんにもきっと刺さる製品かと！ ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください。

硬い素材もスーッと切れて快感

まずは何より超音波による切れ味が知りたいので、さっそく最高出力（レベル3）でダンボールからトライ。

電源OFFだと一般的なカッターのようにグッと力を入れないと刃が進みませんが、電源が入るやいなや軽い力でスッーと刃が進んでいきます。

破壊力というか威力のある工具はオモチャみたいな感覚で楽しくなりますね。

軽工作などでよく利用されるプラパイプ。軽く刃を当てているだけで自然と切れ、切断面も潰れずキレイなまま。

ちなみに、超音波切断は素材によって摩擦熱で溶ける場合もある点にはご注意を。溶解が気になる場合は出力を落とすか接触時間を短くするようにしましょう。

通常カッターでは何回も往復が必要なPVCフロアタイルもご覧の通り。擬音を付けるなら“にゅ〜”という感じで切れてくれたので、インテリアのDIYでも活躍できますね。

すでに複雑な造形になっているプラモ等の肉抜きやカスタムにも。本体はちょっと太めですがペンと同じ持ち方で使えるので、細かい部分の操作性も悪くなかったです。

コードが邪魔にならず快適

ここまでいくつかの素材をカットしましたが、コードレスで線を意識せず使えるのも「Hanboost C1」の快適ポイントだと思いました。

操作系もシンプル。超音波の強度は3段階で調整可能ですが、使ってみた感想としては基本は最大のレベル3で良さそう。レベル1〜2は柔らかめの素材や熱で溶ける場合用ですね。

ブレードはしっかり固定しましょう

使用時にはしっかりとブレードを固定するのがポイント。緩むとせっかくの超音波振動がが刃に伝わらず、切断力が落ちるのでご注意を。

ブレード固定用のミニレンチは本体に収納できるから失くす心配も少なくて助かります。

こんな人におすすめ

「Hanboost C1」をしばらく使ってみましたが、プラモデルや工作を楽しむ人にはかなりオススメできる魅力的な工具だと感じました。コードレスで電源位置を気にせず使えるので、いろんな場所で使いやすいのがメリットです。

執筆時点では第二弾先行セール価格として、一般販売予定価格から31％OFFの29,480円（税・送料込み）からオーダー可能でしたので、気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。

＞＞精密作業にうってつけ！毎秒4万回振動するコードレス超音波カッター「Hanboost C1」

