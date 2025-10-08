大阪・関西万博グルメ 日本を代表するお弁当チェーン「ほっかほっか亭」がおくる「ワンハンドBENTO」

大阪・関西万博といえば、さまざまな国が一堂に集まる博覧会。広々とした会場では、世界各国の料理を食べ歩くことができる、まるで“パスポートのいらない食の世界旅行”が楽しめます。日本を代表するお弁当チェーンであり、元祖のり弁当発祥の店「ほっかほっか亭」。その東ゲートエリア・大阪ヘルスケアパビリオン内にある「ほっかほっか亭 MADE by HURXLEY」をご紹介します。

ミライをイメージしてアレンジされた、片手＝ワンハンドで主食もおかずも満足感たっぷりに味わえる一品。ご飯には、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富な十六穀米を使用しています！

白身フライとちくわ磯部を十六穀米でサンドし、磯の香り豊かな海苔で包み込んだ片手サイズの手持ちグルメ。大屋根リングやお気に入りのスポットで、思わず写真を撮りたくなる一品です。

ワンハンドBENTO「海苔弁」

お肉好きにはたまらない「ローストチキン」。ボリューム満点で食べ応えがあり、柔らかく甘辛な味わいが魅力。思わずかぶりつきたくなる一品は、おかずとしても、ビールのおつまみとしてもぴったりです。

好評につき、10/20～ほっかほっか亭店舗（岩手・青森・四国・淡路島を除く）で発売が決定

ボリューム満点！ローストチキン

7月2日から新メニューとして登場したワンハンドBENTO「チキン南蛮～梅入り～」。黒酢×タルタルソースの濃厚な味わいに、カリカリ梅のアクセントが効いた、塩分補給にもぴったりの一品です。

ワンハンドBENTO「チキン南蛮～梅入り～」

ワンハンド BENTOは、セットでの提供も可能！「ワンハンドBENTO 海苔弁セット」（唐揚・ハッシュポテト付き、片手で気軽に食べられる「ワンハンドBENTO 海苔弁」に、ジューシーな唐揚げとカリっと揚げたハッシュポテト、大阪・関西万博での、食べ歩きやピクニックにぴったり！

閉幕間近となった大阪・関西万博。残りわずかな期間ですが、日本を代表するお弁当チェーン「ほっかほっか亭」の“ミライのお弁当”を片手に、思い出を作ってみてくださいね。

大阪・関西万博会場でのお写真映えもバッチリ

ほっかほっか亭 MADE by HURXLEY

大阪府大阪市此花区夢洲1 大阪ヘルスケアパビリオン内 ミライの食と文化ゾーン１階

営業時間：10:00 - 21:00

※閉幕日は営業時間が異なる可能性があります。