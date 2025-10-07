夜中に時折姿を消すハチワレ猫。飼い主さんが探してみると…。照明を照らした瞬間の衝撃的な光景に「何故そんなところにw」「どんな気分なんでしょうね？」などの声が寄せられています。投稿は記事執筆時点で18.3万回以上表示され話題を呼んでいます。

【写真：深夜、ベッドにいるはずの猫がいなくて探していたら…】

どこにいったの？

Xアカウント「神楽 （@pushu_gubi）」に投稿されたのは、ハチワレ猫『神楽』さんの真夜中の奇妙な行動です。普段は怖がりでツンデレのお姫さまだというとっても美しい神楽さん。

この日、寝ているはずのベッドに神楽さんがいないことに気付いた飼い主さん。家の中のどこかにいることはわかっていてもやっぱり心配になります。

暗闇に灯りをともした瞬間

不安に思った飼い主さんが電気のスイッチをつけたところ...！なんと、ドアの隙間に体が挟まったままの状態で、こちらを見ていたんだとか。これは大変！！動けない！？と焦りますが…。

実は『うっかり』挟まって動けなくなったわけではないといいます。なぜか『夜中限定』好んで挟まりにいっているんだとか。だから自分で抜け出すことも可能。何を思っての行動なのか…。なんとも不思議な神楽さんなのでした。

投稿には「お腹がつっかえて出られない！？」「たまに、挟まっていらっしゃいますが、どんな気分なんでしょうね？」「これは笑います。何故そんなところに」などのコメントが寄せられると共にいいね件数が1万件に迫る勢いとなり注目を集めています。

この他にもXアカウント「神楽 （@pushu_gubi）」には、ちょっと不思議な神楽さんの日々の様子が投稿されています。

