霜降り明星・せいや、武田鉄矢は「僕が出会ってきた人間の中で一番…」
お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、10月7日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。ドラマで共演する俳優・武田鉄矢について語った。
せいやはこの日、新番組「X秒後の新世界」の宣伝を兼ねて、同番組に出演。番組の内容にちなみ、“最近気になること”を聞かれると、「ドラマも撮ってまして、武田鉄矢さんとお会いする日が結構多いんですけど」と切り出す。
そして「僕が出会ってきた人間の中で“一番早く家に帰ろうとする人”で。仕事は一流なんですよ？ でもホンマに『あっ、じゃあおつかれ。終わっただろ？ 終わり〜』とか言って、気付いたらいない。『キャメラおつかれ、キャメラおつかれ』って」と語った。
せいやは、社会現象を巻き起こした月9ドラマ「101回目のプロポーズ」（1991年／フジテレビ系）の続編となる、「102回目のプロポーズ」（全12話／FODなど）に出演。同作では、前作の主人公・星野達郎役として、武田が続投している。
