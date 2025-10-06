この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

神戸牛が地元民にも手軽に！お肉の魅力に惹かれた美人店主が作るステーキが人気のお店！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「神戸牛ステーキ＆ハンバーグ カミシゲ」密着動画では、人気YouTubeチャンネル「技彩WAZAIRO」スタッフが、美人店主の仕込みや調理風景、こだわり抜いた神戸牛メニューの裏側に迫ります。カウンター中心、全10席ほどの隠れ家的店内には、A5ランク神戸牛ステーキや100%神戸牛ハンバーグを求めるお客様が絶えません。



元フレンチ出身の店主が自ら肉の塊から整形・下ごしらえを行い、神戸牛ならではの旨みを最大限に引き出したステーキや、肉感たっぷりの粗挽きハンバーグを用意。特製ピラフやライスはおかわり自由で、気軽に本格的な神戸ビーフを楽しめるのも魅力です。



普段は見られない早朝の仕込みから、ワンオペで切り盛りする店主の職人気質や、お客様への温かなもてなしまで、動画ならではの映像でリアルにご紹介。サラリーマンや観光客、リピーターも多い「カミシゲ」の人気の理由と、美人店主の情熱に密着した注目のドキュメンタリーです。



