「神戸牛ステーキ＆ハンバーグ カミシゲ」密着動画では、人気YouTubeチャンネル「技彩WAZAIRO」スタッフが、美人店主の仕込みや調理風景、こだわり抜いた神戸牛メニューの裏側に迫ります。カウンター中心、全10席ほどの隠れ家的店内には、A5ランク神戸牛ステーキや100%神戸牛ハンバーグを求めるお客様が絶えません。

元フレンチ出身の店主が自ら肉の塊から整形・下ごしらえを行い、神戸牛ならではの旨みを最大限に引き出したステーキや、肉感たっぷりの粗挽きハンバーグを用意。特製ピラフやライスはおかわり自由で、気軽に本格的な神戸ビーフを楽しめるのも魅力です。

普段は見られない早朝の仕込みから、ワンオペで切り盛りする店主の職人気質や、お客様への温かなもてなしまで、動画ならではの映像でリアルにご紹介。サラリーマンや観光客、リピーターも多い「カミシゲ」の人気の理由と、美人店主の情熱に密着した注目のドキュメンタリーです。

21:15

予約必須！週末の混雑とテーブル案内の裏側
24:05

肉を美味しく焼く秘密~直火とオーブンの違い
22:22

常連客から感謝の嵐！リピーターが絶えない理由

