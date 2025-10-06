猫のレオンくんの成長記録が可愛いと話題になっています。レオンくんは小さな頃からずっと変わらない癖があるそう。動画には「小さい時の癖がそのままなの可愛すぎます」「めちゃくちゃ可愛い」等のコメントが寄せられ、6.3万回以上再生されているようです。

【動画：足をピーンと伸ばして寝る子猫→成長した結果…】

レオン君の成長記録

TikTokアカウント「Masakazu」に投稿されたのは、猫のレオン君が成長していく姿です。飼い主さん宅にやってきてすぐの1ヶ月の頃、レオン君は足をピーンと伸ばして寝ていたといいます。

その後、5ヵ月になって少し大きくなったレオン君。あいかわらず足を伸ばして寝る癖は変わらなかったといいます。小さい時の癖は、いつのまにかなくなるだろうと思いきや…？

変わらない癖

なんと10ヶ月目になってもレオン君は、足を伸ばして寝ていたそう！レオン君にとってこのポーズは、子猫の頃から大好きなリラックスできる姿勢のようですね。

大きくなってよりふわふわに成長し、しっぽも立派になったレオン君。変わらない癖含めて可愛い成長記録のご紹介でした。

わんぱくなレオン君

他の投稿では、レオン君のわんぱくな姿も投稿されているようです。こちらの投稿では、スピーカーにキャットタワーのように登るレオン君の姿が。

その後、棚の上に置いてある掃除機のアタッチメントを倒して、スピーカーの上でくつろいでいたそう。どんなものでもおもちゃにしてしまうレオンくんに思わず笑顔になってしまう投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は6.3万回以上再生され「小さい時の癖がそのままなの可愛すぎます」「めちゃくちゃ可愛い」「ずっと足ピーン可愛い」等のコメントが寄せられ、成長しても同じ癖があるレオン君が可愛すぎるとのコメントが多数寄せられたようでした。

TikTokアカウント「Masakazu」では、レオン君や同居猫のドラミちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。2匹の猫ちゃんとのほのぼのとした暮らしの様子に癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「Masakazu」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。