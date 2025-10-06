¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¡ÊÂî¾å¡Ë¿©Àöµ¡¤Ï¡¢ÄÂÂß¤Ç¤â¹©»ö¤¤¤é¤º¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡È¥¹¥ê¥à¡É¡¢¡È¥¿¥ó¥¯¼°¡É¡¢¡È1¿ÍÍÑ¡É¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¡¢ÍÑÅÓÊÌ¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤ÏÁª¤ÓÊý¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ÈºÇ¿·4¥â¥Ç¥ë¤Î°ã¤¤¤ò´Ê·é¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¤³¤Îµ­»ö¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¥â¥Ç¥ë°ìÍ÷¡Û

¥â¥Ç¥ë²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¿©´ïÅÀ¿ôµë¿åÊý¼°¥µ¥¤¥º¡ÊÉý¡¦±ü¹Ô¡¦¹â¤µ¡¿mm¡¿Ìó¡Ë¼ç¤Êµ¡Ç½¤ª¤¹¤¹¤áÀ¤ÂÓ¿Í¿ôNP-TZ50010Ëü4940±ß40ÅÀÊ¬´ô¿åÀò¼°550¡ß344¡ß600¡¦±ÕÂÎÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ
¡¦¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹
¡¦¥Ê¥Î¥¤¡¼X
¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ü¶ÝÀö¾ô ¡¦80¡î¤¹¤¹¤®5¿Í+NP-TSK27Ëü9200±ß24ÅÀÊ¬´ô¿åÀò¼°550¡ß290¡ß500¡¦¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢
¡¦¥¨¥³¥Ê¥Óµ¡Ç½
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¥â¡¼¥É2-3¿ÍP-TSP18Ëü8110±ß24ÅÀ¥¿¥ó¥¯¼°550¡ß290¡ß500¡¦¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢ ¡¦¥¨¥³¥Ê¥Óµ¡Ç½
¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¥â¡¼¥É2-3¿ÍNP-TML1¡ãSOLOTA>3Ëü7620±ß6ÅÀ¥¿¥ó¥¯¼°310¡ß225¡ß435¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥ª¡¼¥×¥ó ¡¦Á÷É÷´¥Áç ¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ü¶ÝÀö¾ô1¿Í

¿©´ïÀö¤¤¤Î¼Â¾ð

²È»ö¤ÎÂ¿¤¯¤¬²ÈÅÅ¤ËÃÖ¤­´¹¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ÈÅÅ¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿©´ïÀö¤¤¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Æâ³ÕÉÜ¤Î¡Ö¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¡×¡Ê2024Ç¯3·î¼Â»ÜÄ´ººÊó¹ð¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿©Àöµ¡¤ÎÉáµÚÎ¨¤Ï2024Ç¯3·î»þÅÀ¤Ç37.3¡ó¡Ê2¿Í°Ê¾åÀ¤ÂÓ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Æ±Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢6³ä¤Î¿Í¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤­¤ë²È»ö¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÉ®Æ¬¤¬¡Ö¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¡×¤Ç27.8¡ó¡¢¡Ö¿©¸å¤Î¿©´ïÀö¤¤¡×¤Ï4°Ì¤Ç16.8¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¡¢¤³¤ì¤«¤é¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤²È»ö¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¿©¸å¤Î¿©´ïÀö¤¤¡Ê15.4¡ó¡Ë¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ù¤¤¤Ê²È»ö¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤â¿©¸å¤Î¿©´ïÀö¤¤¤Ï28.6¡ó¤Ç3°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¿©´ïÀö¤¤¤Ï¤Ç¤­¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

ÀßÃÖÌäÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëºÇ¿·¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿

¢¬¿©Àöµ¡À¸³è¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£

¿©Àöµ¡¤ÎÆ³Æþ¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÖ¤­¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÄÂÂß¤À¤«¤é¿åÀò¹©»ö¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÃÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¡£

¤·¤«¤·¶áÇ¯¡¢¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤Ù¤¯¡¢¾®·¿¤Ç¥¹¥ê¥à¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ä¡¢¿åÀò¹©»ö¤¬ÉÔÍ×¤Ê¥¿¥ó¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¡¢£±¿ÍÊë¤é¤·ÍÑ¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¹½À®¤ä½»µï·ÁÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÁý¤ä¤·¡¢¿©Àöµ¡Æ³Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©Àöµ¡¤¬¡¢¡Ö¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¡×¡ÊÂî¾å·¿¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡£

²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥­¥Ã¥Á¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡Ö¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó·¿¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©Àöµ¡¤ÎÉáµÚ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê»Ü¹©¤¬É¬Í×¤Ê¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤À¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢DIY¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ì¤Ð¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ç¤âÀßÃÖ¤Ç¤­¤ë¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È

¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¥á¥ê¥Ã¥È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¼«Ê¬¤Ç¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¡ÊÂÐ±þ¼Ø¸ý¤Î¾ì¹ç¡ËÍÆÎÌ¤¬¸Â¤é¤ì¡¢Âç¤­¤ÊÆé¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÏÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ëÇã¤¤ÂØ¤¨¡¦Æþ¤ìÂØ¤¨¤¬´ÊÃ±¥ï¡¼¥¯¥È¥Ã¥×¤Îºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬°ìÉô¸º¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Ë­ÉÙ¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥µ¥¤¥º¤òÁª¤Ù¤ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅÅµ¤¤ä¿åÆ»¹©»ö¤¬É¬Í×¡ÊÆÃ¤Ë¥¿¥ó¥¯¼°°Ê³°¡ËÈæ³ÓÅª°Â²Á¤ÇÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê3¡Á10Ëü±ßÄø¡Ë¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë°µÇ÷´¶¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ§

¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¿©Àöµ¡¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£

ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿©Àöµ¡¤ÎÉáµÚ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿»Ô¾ì¤«¤éÅ±Âà¤¹¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¤Ç¤âÆ±¼Ò¤Ï³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï½»ÂðÀßÈ÷ÉôÌç¤Ç¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó·¿¤âÀ¸»º¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÄ¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¿®ÍêÀ­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£

ºÇ¿·µ»½Ñ­¡±ÕÂÎÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ

¤³¤³¤«¤é¤ÏÆ±¼ÒÃíÌÜ¤Îµ»½Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï±ÕÂÎÀöºÞ¤Î¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¡£¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¤¬¤¤¤è¤¤¤è¿©Àöµ¡¤Ë¤âÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½¾Íè¤Î¿©Àöµ¡¤Ï±¿Å¾¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ç¿©´ï¤Î±ø¤ì¶ñ¹ç¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÀöºÞ¤Î¥­¥ã¥Ã¥×¤ä·×ÎÌ¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç·×ÎÌ¤·¤Æ¼êÆ°ÅêÆþ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£

¢¬Ìó30²óÊ¬¤Î±ÕÂÎÀöºÞ¤¬Æþ¤ë¥¿¥ó¥¯¤òÆâÂ¢¡£

»È¤¤Êý¤Ï¡¢Ìó30²óÊ¬¤Î±ÕÂÎÀöºÞ¤¬Æþ¤ë¥¿¥ó¥¯¤Ë¤¢¤é¤«¤¸¤áÀöºÞ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤ª¤­¡¢¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤À¤±¡£¿©¤Ù¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Î±ø¤ì¤Î¼Á¤ÈÎÌ¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¸¡ÃÎ¤·¤ÆÀöºÞ¤ÎÎÌ¤ÈÀö¾ô¹©Äø¤Î»þ´Ö¤ò¼«Æ°¤ÇÄ´Àá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

Í½Àö¤¤¤ÇÃå¿§±ø¤ì¤ÎÎÌ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢Â¿¤¤¤È¤­¤Ë¤ÏÀöºÞ¤òÂ¿¤á¤ËÅêÆþ¡£Àö¾ô¹ÔÄø¸å¤ËºÆÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÌý»é±ø¤ì¤ÎÍî¤Á¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤éÀöºÞ¤òÄÉ²ÃÅêÆþ¤·¤ÆÀö¾ô¹©Äø¤ò¼«Æ°¤Ç±äÄ¹¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê±ø¤ì¤Ç¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤­¤ì¤¤¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀöºÞ¤ò·×ÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀöºÞ¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ó¥¯¤Ë¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¼ê¤Ç¿¡¤­ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

ºÇ¿·µ»½Ñ­¢¥Ê¥Î¥¤¡¼X

¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤Ï¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÈ¼«¥¤¥ª¥óµ»½Ñ¤Ç¡¢¿©Àöµ¡¸ËÆâ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢½ü¶Ý¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¿©Àöµ¡¤ÏËèÆü¶¯ÎÏ¤ÊÀöºÞ¤ÇÀö¤¤¡¢¹â²¹¿å¤Ç¤¹¤¹¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸ËÆâ¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÁÇºà¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸ËÆâÀö¾ôÍÑÀöºÞ¤ò»È¤Ã¤ÆÄê´üÅª¤Ë¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤â¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£

¤·¤«¤·¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î¿©´ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌë¤Þ¤Ç¸ËÆâ¤ËÎ±¤áÃÖ¤­¡¢Í¼¿©¤È°ì½ï¤ËÀö¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ËÆâ¤Ç¿©´ï¤òÊÝ´É¤·¤Æ¤â¥Ë¥ª¥¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¶·é¤µ¤¬¥­¡¼¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¶¯ÎÏ¤ÊÀö¾ôÎÏ¤È¤¹¤¹¤®ÎÏ

Àö¾ôÎÏ¤â¶¯ÎÏ¤Ç¤¹¡£¹â¤µÌó2m¤ËÃ£¤¹¤ë¹â°µ¤«¤Ä50¡î°Ê¾å¤Î¹â²¹¿åÎ®¤òÀö¾ô¹©Äø¤È¤¹¤¹¤®¹©Äø¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ü¶ÝÀö¾ô¡×¤Ç¿©´ï¤Î±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍî¤È¤·¡¢½ü¶Ý¤·¤Þ¤¹¡£

¢¬Ìó2m¤Î¹â¤µ¤ËÃ£¤¹¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¿åÎ®¤Ç±ø¤ì¤ò¿á¤­Èô¤Ð¤¹¡£

²ÈÂ²¹½À®¡¦½»µï·ÁÂÖ¤ÇÁª¤Ù¤ëË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ë­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£ÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ¡¦¥Ê¥Î¥¤¡¼XÁ´ÉôÆþ¤ê¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤«¤é¡¢ÄÂÂß½»¤Þ¤¤¾®À¤ÂÓ¸þ¤±¥¹¥ê¥à¥â¥Ç¥ë¡¢¿åÀò¹©»öÉÔÍ×¤Î¥¿¥ó¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¡¢¤½¤·¤Æ£±¿ÍÊë¤é¤·ÍÑ¤Î¾®·¿¥¿¥ó¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¤È¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¦½»µï·ÁÂÖ¤ÇºÇÅ¬¤Ê£±Âæ¤òÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¿¥ó¥¯¼°¤È¤Ï¡¢¿©Àöµ¡ËÜÂÎ¤Ë¿å¥¿¥ó¥¯¤òÆâÂ¢¤·¡¢¿©´ï¤òÀö¤¦Á°¤Ë¥±¥È¥ë¤Ê¤É¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬µë¿å¤·¤¿¿å¤òÀö¤¤¤È¤¹¤¹¤®¤Ë»È¤¦Êý¼°¡£¿©Àöµ¡¤ÎÁ°Â¦¤Î²¼Éô¤Ë¥¿¥ó¥¯¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Çµë¿å¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÀò¹©»ö¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤ÄÂÂß½»¤Þ¤¤¤Ç¤â¿©Àöµ¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¿©Àöµ¡4¥â¥Ç¥ë

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¿©Àöµ¡¤ò¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

1: ÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ¡¦¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤Ê¤ÉÁ´ÉôÆþ¤ê¤ÎºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ÖNP-TZ500¡×

»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Á´ÉôÆþ¤ê¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¡£±ÕÂÎÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ¡¢¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡¢¥Ê¥Î¥¤¡¼X¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥à½ü¶ÝÀö¾ô¤òÅëºÜ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¹â²¹¤Ç¤µ¤é¤Ë¤¹¤Ã¤­¤ê¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ë80¡î¤¹¤¹¤®¡¢ÆýÍÄ»ù¤Î¿©´ï¤Ê¤ÉÂÑÇ®²¹ÅÙ60¡î°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¿©´ï¤âÀö¤¨¤ëÄã²¹Àö¾ô¡¢2¡¦4¡¦8»þ´Ö¸å¤ÎÍ½Ìó¥¿¥¤¥Þ¡¼¤ª¤è¤Ó¥Ü¥¿¥óÄ¹²¡¤·¤Ç1¡Á8»þ´Ö¸å¤Þ¤Ç1»þ´Ö¹ï¤ß¤ÇÀßÄê¤Ç¤­¤ëÍ½Ìóµ¡Ç½¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿©´ïÅÀ¿ô¤ÏÌó5¿ÍÊ¬¤Î40ÅÀ¡£10Ëü4940±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

2: ¥¹¥ê¥àÀß·×¤Ç¥ä¥ó¥°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤­¤Î¡ÖNP-TSK2¡×

¿©´ïÅÀ¿ôÌó4¿ÍÊ¬¡¦24ÅÀ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥×¤Ê¤¬¤é¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉýÌó550¡ß±ü¹ÔÌó290mm¤È¥¹¥ê¥à¡£2¿ÍÊ¬¤Î¿©´ï¤Ê¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤È¤Þ¤ÊÈÄ¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤­¤ë¡£

¥É¥¢¤¬¾å¤Ë³«¤¯¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥É¥¢¤¬¿åÀò¡¦¼Ø¸ý¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¯¤¯ÀßÃÖ¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£AI¤¬¼«Æ°¤ÇÀáÅÅ±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¥¨¥³¥Ê¥Óµ¡Ç½¡¢·Ú¤¤±ø¤ì¤ä¿åÀö¤¤¸å¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¥â¡¼¥É¡¢»Å¾å¤²¤ò¤è¤¯¤¹¤ë80¡î¤¹¤¹¤®¤Ê¤É¤òÅëºÜ¡£Ê¬´ô¿åÀò¼°¡£7Ëü±ß9200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡£2025Ç¯10·î17ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£

3: ¥¹¥ê¥à+¥¿¥ó¥¯¼°¤ÇÀßÃÖ¾ì½êÁª¤Ð¤Ê¤¤¡ÖNP-TSP1¡×

¾åµ­NP-TSK1¤Î¥¿¥ó¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¡£Á°ÌÌ²¼Éô¤Ëµë¿å¸ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¿å¤òÃí¤®¤ä¤¹¤¤¡£¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¡¼¥×¥ó¥É¥¢¤Ë¤è¤ê¥É¥¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÂç¤­¤¯¤È¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÄÂÂß¤Î¶¹¤¤¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤âÀßÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¡£ÄÂÂß¤Î¤¿¤áÊ¬´ô¿åÀò¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤2¡Á3¿Í²ÈÂ²¤ËºÇÅ¬¡£8Ëü8110±ß ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

4: 1¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ÖNP-TML1¡ãSOLOTA>¡×

Âç»®¡¦ÃæÈ­¡¦ÃãÏÒ¡¦½ÁÏÐ¡¦¾®»®¡¦¥³¥Ã¥×³Æ1¸Ä¡¢¹ç·×6ÅÀ¤Î¿©´ï¤¬Æþ¤ë1¿ÍÊ¬1¿©ÍÑ¤Î¿©Àöµ¡¡£¿©´ï¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÆé¤ä¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÄ´Íý´ï¶ñ¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡£Ê¬´ô¿åÀò¼è¤êÉÕ¤±ÉÔÍ×¤Î¥¿¥ó¥¯¼°¤Ç¡¢ÀßÃÖ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÉý310¡ß±ü¹Ô225mm¤È¤Û¤ÜA4¥µ¥¤¥º¡£

¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é50¡î°Ê¾å¤Î¶¯ÎÏ¿åÎ®¤È¿©Àöµ¡ÀìÍÑÀöºÞ¤Ç¼êÀö¤¤¤è¤ê¤â¤­¤ì¤¤¤ËÀö¾ô¤Ç¤­¡¢½ü¶Ý¤â¤Ç¤­¤ë¡£1²ó¤¢¤¿¤ê¤ÎÉ¸½à»ÈÍÑ¿åÎÌ¤Ï2.5L¤È¼êÀö¤¤¤ÎÌó1/8¡£3Ëü7620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£

¤Þ¤È¤á: ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¤Ç¿©Àöµ¡À¸³è¤ò»Ï¤á¤è¤¦

¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¿©Àöµ¡»Ô¾ì¤Ë¿·µ¬»²Æþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ËÆâ¤Ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¡¢UV¥é¥¤¥È¤Ç½ü¶Ý¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¡¢¾®·¿¥¿¥ó¥¯¼°¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¤«¤é£±¿ÍÍÑ¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¡£¤Þ¤¿¡¢1960Ç¯Âå¤«¤éÄ¹¤­¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤Î¤â¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î1Âæ¤Ï¡¢¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¿®ÍêÀ­¤ÈÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

FAQ

Q1: ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤¬Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤È°Û¤Ê¤ë¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©

A: ¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Î¤ß¤ÎÅëºÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ê¥Î¥¤¡¼X¡×¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Í£°ìÌµÆó¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£¿©Àöµ¡¤Ï¿å¹¤¤äÌý±ø¤ì¤ÎÃßÀÑ¡¢ÀöºÞ¤ÎÍÏ¤±»Ä¤ê¤Ê¤É¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ë¥ª¥¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥¤¡¼X¤Ï¸ËÆâ¤ò½ü¶Ý¤·¡¢¤³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·ÍÑ¤«¤é¥Ó¥ë¥È¥¤¥ó¤Þ¤Ç¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢²ÈÂ²¹½À®¡¦½»µï·ÁÂÖ¡¦¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£

Q2: ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ï±¿Å¾Ãæ¡¢ÀÅ¤«¤Ç¤¹¤«¡©

A: µ¡¼ï¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±¿Å¾²»¤ÏºÇÂç¤Ç43dBÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë±¿Å¾²»¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢LDK¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ç¤â¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»À¼¤Ï²»ÎÌ¤ò¾å¤²¤º¤È¤âÄ°¤³¤¨¡¢²ñÏÃ¤âÀ¼¤òÄ¥¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Q3: ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ç»ÈÍÑ¿ä¾©¤µ¤ì¤ëÀöºÞ¤Î¼ïÎà¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©

A: ¿©Àöµ¡ÀìÍÑÀöºÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ÕÂÎÀöºÞ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢Ê´ËöÀöºÞ¤Î¤É¤ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£Âæ½êÍÑÀöºÞ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¼«Æ°ÅêÆþµ¡Ç½¤Ï±ÕÂÎÀöºÞ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

Q4: ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÀ¶ÁÝ¤¹¤Ù¤­¤Ç¤¹¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢ºÇÅ¬¤ÊÀ¶ÁÝÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

A: »Ä¤µ¤¤¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò½µ1²ó¡¢ÇÓ¿å¸ý¥«¥Ð¡¼¤ò·î1²óÄøÅÙ¡¢¥Ö¥é¥·¤Ç¿åÀö¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢·î1²ó¡¢¥Ñ¥Ã¥­¥óÉô¤ä¥É¥¢¤Î¤Õ¤Á¡¢¸ËÆâÁ´ÂÎ¤ò¤è¤¯¹Ê¤Ã¤¿½À¤é¤«¤¤ÉÛ¤Ç¿¡¤­ÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¤ä¿åÏ³¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£

±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤ÎÎÌ¤ÎÀìÍÑÀöºÞ¤òÅêÆþ¤·¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¥³¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢±ø¤ì¥ì¥Ù¥ë5¤Ç±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥ª¥¤¤ä¥«¥Ó¤ÎÈ¯À¸¡¢±ø¤ì¤ÎÄêÃå¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Äê´üÅª¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£

Q5: ¤â¤·¸Î¾ã¤·¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

A: ¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÈÎÇäÅ¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯½¤Íý¤´ÁêÃÌÁë¸ý¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯½¤Íý¤´ÁêÃÌÁë¸ý​ 0120-878-554¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡Û 9:00¡Á18:00 Ç¯ÃæÌµµÙ

Q6: ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿©´ïÀö¤¤´¥Áçµ¡¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¼÷Ì¿¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©

°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¿ø¤¨ÃÖ¤­·¿¤Ï£¶¡Á£·Ç¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú²òÀâ¼Ô¡Û

¶áÆ£¡¡¹î¸Ê

IT¡¦²ÈÅÅ¥Õ¥ê¡¼¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¿¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥Ñ¥½¥³¥óÎ®ÄÌÀìÌç»ïÊÔ½¸¡¢²ÈÅÅÎ®ÄÌÀìÌç»ïÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£²áµî¤Ë¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Î¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¡¢IT¡¦²ÈÅÅ¤òÃæ¿´¤ËÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢ËÉºÒ¡¦ËÉÈÈ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¼èºà¡¦¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤òÂ¿¿ô¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

