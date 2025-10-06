3年ぶりに復活！ブルボン「ルーベラ」
ブルボンは、バターの風味豊かなシガレットタイプのラングドシャクッキー「ルーベラ」を2025年10月14日(火)より全国で販売します。
ファンからの熱い要望に応え、3年ぶりに待望の復活となります。
ブルボン「ルーベラ」
価格：オープンプライス
発売日：2025年10月14日(火)
内容量：8本
販売場所：全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
賞味期限：8カ月
1972年に発売され、50年もの長きにわたり愛されてきたブルボンの「ルーベラ」
惜しまれつつ販売を休止していましたが、その間も「また食べたい」といったファンからの声が多数寄せられ、3年ぶりに復活することが決定しました。
ふんわりと香るバターの風味と、サクサクとした軽い口あたりのラングドシャクッキーです。
食べやすい1本個装にリニューアル
新しくなった「ルーベラ」は、形状とおいしさはそのまま。
今回の復活にあたり、これまでの2本個装から、より食べやすい1本ずつの個包装に変更されました。
伝統のおいしさを、より手軽に楽しめます。
繊細で優しいくちどけ
「ルーベラ」の魅力は、ふんわりと香るバターの風味。
サクサクとした軽い口あたりと、繊細で優しいくちどけが奏でる、ふくよかな味わいを心ゆくまで楽しむことができます。
長年愛されてきた伝統の味が、ついに帰ってきます！
ファン待望の復活を遂げた「ルーベラ」は、食べやすい個包装になってさらに魅力的になりました。
あの懐かしいバターの風味とサクサク食感を、この機会にぜひ味わってみてください。
ブルボンの「ルーベラ」の紹介でした。
