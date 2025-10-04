今年8月に老舗芸能事務所「サンミュージックプロダクション」への移籍を発表した郄峰じゅり（21）。グラビアアイドルとして活動する彼女はレズビアンであることを公表している。

【美画像】“同性が好き”と公表して活動しているグラドル・郄峰じゅりさん（21）の全身グラビアを全部見る

そんな彼女に、女性が好きだと自覚した時期から、学生時代の恋、さらにカミングアウトしたことでの周囲の反応について聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）



郄峰じゅりさん ©佐藤亘／文藝春秋

◆◆◆

レズビアンであることを公言、周囲の反応は

――郄峰さんはレズビアンであることを公言しています。Xでは2024年1月に明かしていましたが、それ以前から周囲には話していたんですか。

郄峰じゅりさん（以下、郄峰） もうずっと前から言ってました。隠し事ができない性格で、本当に口を閉じていないと住所とかも言っちゃうんですよ（笑）。

なので彼女ができたらファンのみんなにも報告、別れたら報告みたいな感じです。16の時に撮影会に初出演した時から今までずっと応援してくれてるファンの方がいらっしゃるんですけど、その人は私の付き合ってきた彼女たちをみんな知ってます。私が彼女と同棲していることを知って「これ、彼女さんと一緒に食べてね」って差し入れを持ってきてくれたりしてました。

10代の頃に大阪のコンセプトカフェで働いていたんですが、女性が好きだと明かしても「ああそうなんだ。なんか男の子と付き合うよりも全然いいよね」「逆に本物の百合が見れてハッピー。尊い」みたいな感じでした（笑）。

――男性のプロスポーツでは、ゲイであることを公表した選手に対し「他の選手が意識してしまうのではないか」といった懸念がしばしば語られます。女性が好きであることを公言していたとのことですが、撮影会に参加するモデルなどから同じ更衣室を使うことへの抵抗などの声が上がったことはあったのでしょうか。

郄峰 今まで言われたこともないです。逆に「私も女の子いけるんだよね」っていう人の方が多いんですよ。グラビアをやっている方って、女の子の体が好きな方が多いじゃないですか。その延長線上でそういうのもいいよねって言ってくれる方がすごく多くて。

「たぶん、人より恋愛に対して疎いんだと思います」

――女性が好きだと分かったのはいつ頃ですか。

郄峰 小学生の頃なんですけれど、実はそもそも「好き」っていう感情がいまだにあんまりわかってなくて。小学2年生から6年生までずっと仲良かった女の子が1人いて、その子が他の子と遊んでたら嫉妬しちゃうぐらい好きだったんです。でも、それが恋愛の「好き」だったかって聞かれるとわからなくて。最近仲の良い女の子のお友達が3人いるんですけど、その子たちが他の子と遊んでいるのをSNSに載せたら「なんで誘ってくれなかったんだろう」って嫉妬しちゃいます。

――それは恋愛の嫉妬とはまた別な気がしますね。

郄峰 そうですよね。だから、これが恋というのがわからない面もあって。ただ、この感情も男の子には抱かないんです。それに中学校の1年生の時に美術部だったんですけど、3年生の女子の先輩がすごく好きで、告白したことがあります。

――先輩はどんな感じの人だったんですか。

郄峰 ちょっとボーイッシュな感じの美人で、でもすごく絵が上手くて描く絵も好きでした。あとサバサバしている人だったんですが、私、サバサバしてる人が、今も変わらず好きで。初めて会ったときから「あっ、好きだ」って思いました。

――告白したのは、いつぐらいだったんでしょうか。

郄峰 先輩が卒業しちゃう直前です。LINEでやり取りしている中でもう好きっていう気持ちがすごくあふれちゃって、そのまま「好き」って送っちゃいました。

先輩は恋愛の「好き」だとは思わないじゃないですか。なので適当に返信があったので「本当に好きです」ってLINEしたら、電話をかけてくれて。「ごめんね。私には今、彼氏がいて。じゅりのことはかわいい後輩だけど、恋愛対象じゃないんだ」と言われました。私も普通はそうだよなって思って「これから仲良くしてください」って言って、終わりました。

――失恋のショックは？

郄峰 それがあんまりなかったんです。たぶん、人より恋愛に対して疎いんだと思います。私って心が子供すぎて、今も同じ21歳の女の子が抱いてる感情を、まだ理解できていないところがあって。人よりも成長速度が遅いんですよ。

お母さん、お父さん、おばあちゃん…それぞれの反応は

――女性が好きだということを家族には明かしていますか。

郄峰 お母さんには中学生くらいで話しました。「女の先輩に告白したんだけど、振られた」と話したら「そっか」みたいな軽い感じで。お母さんは「じゅりちゃんが幸せなら、何でもいいよ」って感じでした。ただ、16の時に当時付き合ってた彼女をおうちに連れていったことがあって、おばあちゃんに紹介したら「孫が見たかった」って泣いてましたね。

――お父さんの反応は？

郄峰 お父さんは、そもそもあまり会話をしたことがなくて。実家に帰るたびに私は「ただいま」「お帰り」とか挨拶はするんですけど、今まで人生で一度もお父さんから「お帰り」とか言われたことがないです。

――以前、インタビューで「裕福な家庭」と話していましたね。ご両親は何をされているんですか？

郄峰 そう書かれていたんですけど、実際は裕福ってほどでもないんです（笑）。「お金には困ってない」とインタビューで答えたら、裕福になっちゃったので。

お母さんは看護師の師長さんで、お父さんの仕事は実はちょっとわかんないんです。どこで言っても「どういうこと？」って言われるんですけど、教えてくれなくて。小さい時に「お父さん、お仕事は何してるの？」って聞いたら「賢い仕事だよ」って教わりました。

――どんな家庭でしたか。

郄峰 昔ながらの価値観の家庭でした。男の人が偉くて、女の人はそれに仕える。もう本当に主従関係みたいで。お父さんがご飯を食べるまでみんな食べないようにしていました。だからといって困ったことはなかったんですけど。

――学校に行ってない時期があったそうですね。

郄峰 実家にいることが凄くストレスだったんです。お父さんと価値観が合わずぶつかって、本当にストレスで、毎日吐いたり寝込んだりしてました。家で頑張る分、中学に行くためのエネルギーが足りなくて。1年生のときは結構行ってたと思うんですけど、2年生3年生ぐらいからは、あんまり行けてなくて。テストの日だけ行くみたいな感じでした。

私は今でも1日15時間とか寝るくらいで、燃費が悪いというか、みんなよりも生きるのにすごくエネルギーがいるんです。中学校、高校の時は、今よりもっと燃費が悪くて、頑張って頑張って、他の人の何倍も頑張って、やっと1個できるみたいな感じでした。

お母さんは看護師ということもあって理解はしてくれたんですけど、ただお父さんはそうした私を理解してはくれなくて。もともと言葉で表現するのが苦手で、手が出ちゃうこともあって。すれ違いが起きていました。

高校は「優しい学校だったおかげで1年間通えた」

――高校は音楽学校に通われていますね。

郄峰 学校へ行きたいけれど、そのためのエネルギーが出ないことが続いていたんですけど、それでも音楽ならやれるかなと思って、滋賀の石山高校という学校を選びました。

もともと4歳の頃からヤマハのピアノ教室に通っていて、ピアノ専攻で入ったんですけど、何かしら副科をつけなければいけなかったので、声楽でイタリア歌曲とかオペラを歌ってました。

高校は楽しかったですね。体調もシビアな中、先生にすごく恵まれて。しんどい時はピアノの練習室の空いている部屋を休憩で使わせてくれました。その練習室に保健室からベッドを持ってきて、そこで寝て休んでから授業に行かせてもらって。優しい学校で本当にそのおかげで1年間通えたと思っています。

――1年間ですか？

郄峰 先ほどお話しした家庭でのストレスが続いていて、心が休まる時間が一切なかったんです。ずっと脅えながら生活していました。それで、学校に通うための心と身体の余裕がなくなってしまって1年で辞めました。

――そして17歳の時に、郄峰さんは家を出ます。決定的な理由は？

郄峰 何だったんでしょうね。積もり積もってもう嫌になっちゃったのかもしれないです。誰にも相談せずにある日突然、ふらっと家を出ました。

最初の頃は友達の家に泊めてもらったり、大阪の街を歩いてました。高校を辞めた後に大阪のコンセプトカフェでアルバイトをしていたんです。ただ、自分でもショックが大きすぎて、その頃の記憶があまり鮮明ではなくて。それに対しても何も言われないお家だったんです。家に帰らなくても誰も連絡してこない。うちの親は変わっているなと思いました。

（徳重 龍徳）