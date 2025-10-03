¡Èº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡É¿¢Áð¤ì¤¤¤¢¡¡·ëº§¤ò¡Ö¿©¤ï¤º·ù¤¤¡×¡©¡¡20¡Á30Âå½÷À¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê·ëº§´Ñ¤È¤Ï
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÈÉÒÏÓ¡Éº§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¿¢ÁðÈþ¹¬¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ß¡¼¡×¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¡¢º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²ñ°÷¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿¢Áð¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¡Ë¡£ºòº£¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î·ëº§½Ð»ºÎ¥¤ì¤¬¾¯»Ò¹âÎð²½¤ÎÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ë¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30ÂåÁ°È¾¤Î½÷À¤Î·ëº§»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¿È¤ÎÉ®¼Ô¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ÈÃÏÊý¤Ç·ëº§´Ñ¤Ë¡Èº¹¡É¡¡·ëº§¤ò¡È¿©¤ï¤º·ù¤¤¡É¡©
¡¡20Âå¡¢30Âå¤Ç¤ÎÌ¤º§Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë¸½Âå¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤ÎÀ®º§¼ÂÀÓ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ë·ëº§´Ñ¤ä·¹¸þ¤ò¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢20Âå¤Ç·ëº§¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º§³è¸½¾ì¤Ç¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê¿Í¤ä±óÎ¸¤¬¤Á¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö20Âå¤Ç¡Ø¤Þ¤ï¤ê¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤«¤è¤¤¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ë¶î¤±¹þ¤à¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ëº§Î¥¤ì¤¬¸²Ãø¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤âÅÔÆâ¤ÈÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë·ëº§´Ñ¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤ÎÁªÂò»è¤ÏÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤êÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï·ëº§¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤½÷À¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬ÅÔ¿´¤è¤ê¤â¶¯¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢ÈÕº§²½¤¬Ãø¤·¤¯¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡·ëº§¤¬Á´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¤¤ÎÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â·ëº§¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¡¢°ì¿Í¤ÇÏ·¸å¤ò·Þ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ëº§¤ò1²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·ëº§¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢·ëº§¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Î¥º§¤ËÂÐ¤¹¤ë°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¼ºÇÔ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤Êý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬·ëº§¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ä©Àï¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡È¿©¤ï¤º·ù¤¤¡É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°Æ³°¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É®¼Ô¼«¿È¡¢·ëº§¤Î°¤¤ÌÌ¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¡¢·ëº§´êË¾¤¬Çö¤¤¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ï¡È¿©¤ï¤º·ù¤¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ç·ëº§¤òÈò¤±¤ë¤È¡¢·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¹¬¤»¤òÃÎ¤é¤º¤Ë°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤Î¤ÏÀË¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
º§³è½÷À¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤ÊÌäÂê¤È¤Ï¡Ä
¡¡20Âå¸åÈ¾¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¾Íè¤òÄ¹´üÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É·ëº§¤Ø¤Î¾Ç¤ê¤¬½ù¡¹¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30ÂåÁ°È¾¤Îº§³è½÷À¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤Âå¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÇº¤ß¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾åµþÁÈ¤Î¿Í¤ÏÎ¾¿Æ¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤É¼þ°Ï¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ï²ñ°÷¤«¤éÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤Î¿ô¡¹¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤Î±ç½õ¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÆÈ¼«¤Î¹Í¤¨¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ã¼Ô¤Î½Ð»ºÎ¥¤ì¤âÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËË¬¤ì¤ë¼ã¤¤½÷À¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÖÍç¡¹¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤ò2¡Á3¿ÍË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤«¡Ä¡£¤¢¤ë²ñ°÷¤Ë¤Ï¡Ö3¿Í¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ê¤Î¤Ç3¿Í»º¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£½Ð»º¤ä°é»ùÃæ¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÇ¯¼ý¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£»Ò°é¤Æ¤Ë·×²èÅª¡¢¤«¤Ä°ÕÍßÅª¤Ê½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ä¤«·ëº§¤Ï¤·¤¿¤¤¤¬¡¢Îø°¦¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø
¡¡É®¼Ô¼«¿È¡¢¹¥¤ß¤Î°ÛÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢Îø°¦¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢·ëº§´êË¾¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È½õ¸À¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±À°ÛÀ´Ø¤ï¤é¤º¡¢¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¤äÍÎÉþ¤òÀ°¤¨¤ë¤È¡¢Í§¿Í¤Ç¤ªÁê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢¤ª¿©»ö²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Í¥¤·¤¤¸ýÄ´¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÛÀ¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ÛÀ¤À¤«¤é¡¢ÃËÀ¤À¤«¤é¡¢½÷À¤À¤«¤é¤Ê¤É´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡Ø¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¿Í´Ö¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ÄÆó¿Í¤¤ê¤Î¤È¤¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¿È¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ì¤¤¤¢¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Îø°¦°Ê³°¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£