ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。

自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2025年あおり運転実態調査』によれば、5年以内にあおり運転をされたことがあるドライバーは34.5％であった。また、遭遇したあおり運転は、「後方から激しく接近された」が最多の84.3％。あおり運転された際の対処方法は、「道を譲った（51.1％）」、「何もしなかった（28.8％）」が上位を占め、あおり運転に遭遇しても、冷静に対応するドライバーが目立つことがわかった。



今回は、突然現れた“あおり運転”に恐怖感を抱いたという、女性ドライバー2人のエピソードを紹介する。



◆山道で迫ってくる巨大な車



佐々木絵里さん（仮名・40代）は栃木県からの帰り道、“あおり運転”に遭遇した。九十九折り（つづらおり）の山道を下っていたとき、後ろから強烈なパッシングの光が迫ってきたという。



「バックミラーにランドクルーザーが見えたとき、ぶつかると思いました」



相手は二車線であるにもかかわらず、追い越そうとはせず、クラクションとパッシングを繰り返した。そして佐々木さんの背後に張りついたのだ。



「私は山育ちなんです。エンジンブレーキを使って坂道を下っていましたが、相手は慣れていないのか、カーブでブレーキを踏み、直線で無理に加速してきたんです」



◆無謀な“あおり”の末に待っていた結末



佐々木さんは、危険を避けるために路肩に停車し、相手に先を譲ったという。しかし、ランドクルーザーは車体を寄せて威嚇。同乗者がゴミや火のついたタバコを投げつけてきたそうだ。



「運転席の男性が中指を立ててきたときは、ただ呆れるしかありませんでした」



その後、数キロ先でその車が横転している姿を発見した。無理な速度でカーブに突入した結果、単独事故を起こしたのだ。



「全員無事だと思ったので、そのまま通り過ぎました。危険な運転は結局、自分に返ってくるのだと実感しましたね」



◆コワモテの男が放った恐怖の一言



高野亜美さん（仮名・20代）は、社用車で取引先へ向かっていた。国道を法定速度で走っていると、後ろから黒いワンボックスカーが猛スピードで接近してきたという。



「ミラーに大きな車体がどんどん迫ってきて、本当に怖かったです」



相手は車間を詰めたままパッシングを繰り返し、道幅が狭いために譲ることもできなかった。苛立ったように蛇行運転をし始め、車体が揺れるたびに“命の危険”を感じたそうだ。



「生きた心地がしませんでした。どこでどうすれば逃げられるのか、必死に考えていました」



やがて信号が赤に変わり停車すると、ワンボックスカーが横に並んだ。窓を開けると、コワモテの男性が顔を出し、怒鳴り声を浴びせてきたようだ。



「トロトロ走ってんじゃねぇぞ！」



信号が青に変わると相手は猛スピードで走り去ったが、高野さんはとっさにスマートフォンを構え、“ワンボックスカーの後ろ姿”を撮影した。



そこには“会社名”と“ナンバープレート”がはっきりと映っていた。



◆判明した驚きの事実「相手は取引先の車」



会社に戻った高野さんは、上司に写真を見せて状況を説明。上司は“それ”を見るなり、表情を曇らせた。



「この社名……うちの取引先の会社だ」



翌日、取引先の営業部長と相手が謝罪に訪れた。菓子折りを差し出し、相手は深々と頭を下げたのだとか。営業部長からも厳しい叱責を受け、その場の空気は凍りついたという。



「そのとき相手は、『まさか取引先の車だとは思わなかった』と言ったんです」



その言葉に高野さんは背筋が冷たくなった。相手の本性が露わになったからだ……。後日、営業職から外され、処分を受けたことを知った。



「会社の名前を背負って車を運転する意味を、ようやく思い知ったのだと思います」



＜取材・文／chimi86＞



【chimi86】

2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。