ASHが10月3日、ニューアルバム『Ad Astra』を配信スタートした。ASIAN KUNG-FU GENERATIONとのスプリットツアー＜“NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH×AKG Split Tour＞で来日を控える彼らの最新作となるものだ。

ラテン語で“星へ”の意味を持つアルバム『Ad Astra』には、blurのグレアム・コクソン(G)も2曲で参加したほか、グレアムがゲスト参加した先月のロンドン・スカラでのライブ映像をフィーチャーしたミュージックビデオも公開となった。

ASH来日を記念して、スプリットツアー会場で先行発売される日本盤CDにはボーナストラックを7曲収録。2011年の＜NANO-MUGEN FES.＞でASHのステージにアジカンの喜多建介(G)がゲスト出演した際のライブ音源の初CD化だ。さらに前作『Race the Night』(2023発表)の日本盤CDの発売も決定した。

なお、10月19日18時よりタワーレコード新宿店にてインストアイベントの開催も決定。ASHのメンバーと喜多建介のトークショーに続いて、CD購入者の方に向けたASHメンバーのサイン会が行われるとのこと。ASHとアジカンのスペシャルなスプリットツアーを前に、長く交流を続ける喜多建介からのアルバム『Ad Astra』に関するコメントも到着した。

◆ ◆ ◆

前作『Race the Night』の時から感じていたのだが、ティム・ウィーラーのソングライティングは何度目かの黄金期を迎えているのではないか。

アルバムという形態に疑問を持ちながらも、どのバンドよりアルバムにこだわって作っているように感じられる。

今作はさらに名曲揃い。

そしてゲストにグレアム・コクソンを迎えるというチョイスも完璧。

そういうトピックやバンドのストーリーを全く知らなくても、曲の良さだけで皆を連れていってくれる強さがこのアルバムにはある。

アルバムラストを飾る「Ad Astra」まであっという間だよ本当。

──ASIAN KUNG-FU GENERATION 喜多建介

◆ ◆ ◆

■ASH 9thアルバム『AD ASTRA』

▼配信

2025年10月3日(金) 配信開始

配信リンク：https://lnk.to/ufSmuU

▼日本盤CD

・10月14日(火)〜 ツアー会場先行発売

・10月22日(水)〜 一般発売

【CD】ODCP-032 / \2,500+tax

Label : only in dreams

▼収録曲

01 Zarathustra

02 Which One Do You Want?

03 Fun People (feat. Graham Coxon)

04 Give Me Back My World

05 Hallion

06 Deadly Love

07 My Favourite Ghost

08 Jump In The Line

09 Keep Dreaming

10 Dehumanised

11 Ghosting

12 Ad Astra (feat. Graham Coxon)

▼日本盤ボーナストラック 7曲

“ASH with KITA KENSUKE Live at ＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents「NANO-MUGEN FES.2011」＞”

01 Girl From Mars

02 A Life Less Ordinary

03 Shining Light

04 Kung Fu

05 Arcadia

06 Orpheus

07 Burn Baby Burn

■来日記念リリース 8thアルバム『Race the Night』

※18曲入りExpanded Versionで再リリース

▼配信

2025年10月3日(金) 配信開始

配信リンク：https://lnk.to/ZQecMY

▼日本盤CD

・10月14日(火)〜 ツアー会場先行発売

・10月22日(水)〜 一般発売

【CD】ODCP-033 / \2,000+tax

Label : only in dreams

▼収録曲 ※全18曲収録

01 Race The Night

02 Usual Places

03 Reward In Mind

04 Oslo (feat. Démira)

05 Like A God

06 Peanut Brain

07 Crashed Out Wasted

08 Braindead

09 Double Dare

10 Over & Out

11 Like A God (Reprise)

12 Race The Night (Acoustic)

13 Usual Places (Acoustic)

14 Reward In Mind (Acoustic)

15 Peanut Brain (Acoustic)

16 Oh Yeah (Teenage Years) [The Subways Cover]

17 Like A God (Extended Version)

18 Race The Night (Antosh vs Ash Remix)

（問）ASHオフィシャルサイト(only in dreams内)

https://www.onlyindreams.com/disks/ash/adastra.html

■インストアイベント＜ASH × 喜多建介 (ASIAN KUNG-FU GENERATION)スペシャルトークシショー＆サイン会＞

日時：10月19日(日)18:00〜

場所：東京・タワーレコード新宿店

※タワーレコード新宿店にて『Ad Astra』 『Race the Night』のいずれかをご購入のお客様は、トークショー終了後、ASHメンバーによるサイン会へご参加いただけます。

詳細：ASHオフィシャルサイト(only in dreams内)

https://www.onlyindreams.com/disks/ash/adastra.html

■＜ASIAN KUNG-FU GENERATION presents “NANO-MUGEN CIRCUIT 2025” ASH x AKG Split tour＞

【福岡】

10月14日(火) Zepp Fukuoka

Special Guest：リーガルリリー

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）BEA 092-712-4221

【大阪】

10月16日(木) Zepp Osaka Bayside

Special Guest：Laura day romance

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）キョードーインフォーメーション 0570-200-888

【名古屋】

10月17日(金) Zepp Nagoya

Special Guest：KANA-BOON

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

【仙台】

10月20日(月) SENDAI GIGS

Special Guest：Homecomings

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）GIP (https://www.gip-web.co.jp/t/info)

【横浜】

10月21日(火) KT Zepp Yokohama

Special Guest：yubiori

open17:30 / start18:30

1F立見 / 2F指定

（問）DISK GARAGE (https://info.diskgarage.com/)

▼チケット ※全公演共通

一般

・1F スタンディング 8,800円(税込 ドリンク代別)

・2F 指定席 11,000円(税込 ドリンク代別)

・U-23：1F スタンディング 5,500円(税込 ドリンク代別)

※チケットの不法転売・譲渡禁止

※3歳以上チケット必要 / お子様連れのお客様はイヤーマフをご持参ください

イープラス：https://eplus.jp/akg/

※インバウンド受付：https://eplus.tickets/akg/

ローソン：https://l-tike.com/akg/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/akg/

関連リンク

◆only in dreams オフィシャルサイト

◆＜NANO-MUGEN CIRCUIT＞ オフィシャルサイト

◆ASIAN KUNG-FU GENERATION オフィシャルサイト