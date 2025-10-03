16年ぶり復活の日産野球部、初年度は全国大会出場ならず

巨額の赤字を抱え経営再建中の日産自動車は、2009年に休部した野球部を16年ぶりに復活させた。9月には夏の都市対抗と並ぶ全国大会の日本選手権予選を戦い、28日の代表決定戦まで進出したもののホンダに1-7で完敗。夏と同じく“あと1勝”に泣いた。試合には、イヴァン・エスピノーサ社長兼最高経営責任者（CEO）が姿を見せ、スタンドで熱心に応援する場面も。経営が厳しい中、トップが口にした「次のシーズン」という言葉に、チームは何を感じたのか。（取材・文＝THE ANSWER編集部 羽鳥慶太）

「可能性はまだまだある。最後まであきらめず、一生懸命頑張ってくれた。次のシーズンはとても高いところを期待しています」

試合後ベンチを訪れたエスピノーサ氏は、ナインを前にこう激励した。経営トップがはっきり口にした「次のシーズン」という言葉に、チームの空気は引き締まった。

日産は7月、今年4月から6月の決算が1158億円の赤字になると発表した。最終赤字は4四半期連続となる。チームが寮や練習場を置く追浜工場（神奈川県横須賀市）は生産体制縮小の中で、2027年度限りで車両生産を停止する。その中で復活した野球部には、世間から厳しい視線も向けられてきた。

特にこの四半世紀、経営不振に陥った企業が運動部を整理してきた負の循環もある。日産もリーマンショック後の2009年、一度は休部の憂き目にあった。誰もが、野球部の存続に確信を持てないまま戦ってきた部分がある中で「次のシーズン」という言葉には重みがある。主将の石毛大地外野手は言う。

「正直、先が見えないところは感じてきました。でも次のチャンスを与えてくれた。この負けを糧にしないと。会社を背負っていることは分かっているつもりでしたけど、こうして、休みの日にみんな球場に来てくださる。ふがいない姿を見せるわけにはいかないと、より思いました」

この試合「6番・中堅」で先発した石毛は「僕が打っていればというところが2回来たので…」と悔しさをあらわにする。3点を先制された直後の初回、2死満塁で二ゴロに倒れた。3回には1点を返した直後に2死一、二塁で打席に立ち、見逃し三振に終わった。

チーム存続に求められる価値…応援席で拳を振り上げた社長

日産は8安打を放ちながら奪ったのは1点だけ。塁に出ることはできたが、走者をうまく進められずに終わった。7月の都市対抗予選で最後の東京ドーム行き切符をかけ、東芝に敗れた時も同じだった。強豪相手に、何とかついていくことはできる。ただリードを奪うまでには至らない。そのうちに点差を広げられてしまうのだ。

伊藤祐樹監督も「単打は出ている。この中に長打があると2、3点取れていたんでしょうけどね。相手の投手がベテランで、勝ち方を知っている感じがありましたね。点を取られない投球をされてしまった」と、流れをコントロールされてしまったことを悔やむ。

日産の22選手は、この春大学を卒業したルーキーばかり。唯一社会人野球の経験があるのも、茨城日産で1年プレーして転籍してきた石毛だけだ。首脳陣には、休部前の強い日産をつくってきた名前が並ぶが、チームとしての経験不足は否めない。伊藤監督も、1年目の成果と課題をはっきり口にする。

「新人ばかりが集まったにしては、形になったと思いますよ。ただやっぱり最後の勝負になったとき、引き出しが少ないんですよね。こういうバッティングをしようと気づいて工夫したりね」

会社に変化が求められる中で、野球部がその先頭に立つべく戦ってきた。チームの維持にもお金がかかる以上、何らかの価値を生み出さなければ存続はおぼつかない。幸い従業員の関心は、他の企業チームに比べ格段に強かった。石毛は「野球部のおかげで、仕事する楽しみが増えたと言われます」と会社での反応を明かす。一人一人は新入社員でも、野球部という集団になると会社を動かすパワーが生まれる。

この日も川崎市の等々力球場では、ホンダ側を圧倒する観衆が一塁側スタンドを埋めた。その中でエスピノーサ氏も拳を振り上げ「GO日産！」と応援コールを何度も口にした。日本独特の文化“企業スポーツ”が生む価値、苦境の会社を前進させるエネルギーを感じたのではないだろうか。

16年前の休部を、選手として経験した伊藤監督は「従業員と野球部が一体になって戦うという部分では、本当に大きな一歩です。会社が厳しい状況で、社長に背中を押していただいた」とトップの登場を重く受け止めている。復活2年目はさらにチームの価値を最大化すべく、全国大会進出という結果をつかみに行く。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）