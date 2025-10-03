ディズニーストアに、「ミニーマウス」をデザインした「MARY QUANT（マリークワント）」共同企画による新コレクション「Minnie Collection」が登場。

バッグやポーチをはじめ、コーディネートに華を添えるファッションアイテムや雑貨などが豊富にラインナップされます☆

スケジュール：

先行発売日：2025年10月7日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日：2025年10月10日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

特集ページURL：http://disneystore.jp/maryquant/minnie-mouse/

ディズニーストアから、「MARY QUANT（マリークワント）」との共同企画による「ミニーマウス」の秋冬コレクションが登場。

千鳥格子柄とヴィンテージスタイルの「ミニーマウス」を組み合わせた、大人かわいいデザインに仕上げられています。

ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンは、深みのある赤色のベロア調リボンと千鳥格子柄スカートのコーディネートで、秋冬らしい装いに。

ボストンバッグは、ショルダー付きの2WAY仕様になっています。

レザー風ポーチやバニティポーチは、デイジーモチーフを型押しした総柄のポーチに、千鳥格子柄のリボンを着けた「ミニーマウス」をオン。

そのほか、スカーフ、カチューシャ、イヤリングなどのコーディネートに華を添えるファッションアイテムから、ミニタオル、ミラー、財布、パスケースといった雑貨まで幅広く取り揃えられています☆

【MARY QUANT】ミニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Minnie Collection

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約25cm

キャラクター 約高さ19.5×幅12×奥行き9cm

チェーン 約長さ16cm

深みのある赤色のベロア調リボンと千鳥格子柄スカートのコーディネートで、秋冬らしい装いの「ミニーマウス」をデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

スカート裾のスカラップはブランドシンボルであるデイジーモチーフを思わせます。

レトロ感のあるキャラクターとクラシカルなファッションが相性抜群です☆

【MARY QUANT】ミニー ぬいぐるみ Minnie Collection

価格：3,800円 (税込)

サイズ：全長 約35cm

座った時 約高さ27.5×幅23×奥行き22cm

「MARY QUANT(マリークワント)」との共同企画した、大人かわいいぬいぐるみ。

おしゃれ好きな「ミニーマウス」らしい、チャーミングな仕上がりです。

さりげなく季節感を演出できるぬいぐるみは、インテリアのアクセントにぴったり☆

【MARY QUANT】ミニー ボストンバッグ 2WAY Minnie Collection

価格：7,900円 (税込)

サイズ：約高さ17.5×幅24×奥行き13.5cm

ショルダー部分 約60〜115cm ※調節可能

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約9cm

するんとなめらかなレザー調生地のバッグに、クラシカルな千鳥格子柄のアクセントをプラスした、ショルダー付きのボストンバッグ。

千鳥格子柄ファッションのミニーはぷっくり盛り上がった立体感のあるプリントになっています。

ファスナーを開けると、内側はブランドシンボルであるデイジーモチーフの総柄。

350mlペットボトルが縦にすっぽり収まるサイズのほか、生地がやわらかく開口部が大きく開くので使いやすいのもポイントです。

【MARY QUANT】ミニー ポーチ がまぐち Minnie Collection

価格：3,700円 (税込)

サイズ：約高さ13.5×幅18.5×奥行き9.5cm

ブランドシンボルであるデイジーモチーフを型押しした総柄のポーチに、千鳥格子柄のリボンを着けた「ミニーマウス」をのせたレザー風ポーチ。

内生地にも千鳥格子柄を採用することで、パターンミックスの秋冬らしいグッズに仕上げられています。

マチがあるので安心の収納力、口が大きく開くがまぐちタイプで中身の出し入れがしやすく使いやすいのも特徴です。

【MARY QUANT】ミニー バニティポーチ Minnie Collection

価格：4,800円 (税込)

サイズ：約高さ12.5×幅20.5×奥行き14.2cm

持ち手(ポーチ上部から持ち手のトップ長さ) 約3cm

内生地にも千鳥格子柄を採用することで、パターンミックスの秋冬らしいレザー風デザインに仕上げられたバニティポーチ。

ファスナーチャームにレイアウトされた、金色に輝くデイジー形チャームが華やかさをプラスします。

収納力はもちろん、内側には5つのポケットを備えているので小物の整理がしやすいのも魅力的。

見た目も実用性も兼ね備えた優秀アイテムです。

【MARY QUANT】ミニー スカーフ Minnie Collection

価格：3,500円 (税込)

サイズ：約縦65×横65cm

「ミニーマウス」のトレードマークであるリボンとブランドシンボルであるデイジーモチーフを四隅にデザインしたスカーフ。

そのモチーフをつなぐようにして千鳥格子柄がスカーフを縁取ります。

キャラクターの大胆な配置や柄使いが印象的な、秋冬らしいクラシカルなグッズです。

【MARY QUANT】ミニー カチューシャ Minnie Collection

価格：2,900円 (税込)

サイズ：約縦14.5×横14×厚み3cm

千鳥格子柄のあたたかみのある素材が季節感たっぷりなカチューシャ。

ふっくらとしたシルエットでよりクラシカルな雰囲気を演出しています。

さりげなくレイアウトされた、赤いリボンが差し色になった「ミニーマウス」のお顔に注目です☆

【MARY QUANT】ミニー イヤリング スウィング Minnie Collection

価格：2,500円 (税込)

サイズ：各 約縦5.5×横1.7×厚み0.9cm

デイジーモチーフを真ん中にあしらったサークル、千鳥格子柄のリボンを着けた「ミニーマウス」のお顔、ドロップパールを連ねたスウィングデザインのイヤリング。

パールビーズのなめらかで上品な光沢感が華やかさをプラスしています。

ゆらゆら揺れて顔まわりを魅力的にみせてくれるファッションアイテムです。

【MARY QUANT】ミニー ミニタオル Minnie Collection

価格：900円 (税込)

サイズ：約縦20×横20cm

千鳥格子柄とヴィンテージスタイルの「ミニーマウス」を組み合わせたミニタオル。

タオルからオーバーするようにあしらったブランドシンボルのデイジーモチーフがポイントです。

持っているだけで気分があがるような1枚に仕上げられています。

【MARY QUANT】ミニー ミラー・鏡 折りたたみ式 Minnie Collection

価格：3,500円 (税込)

サイズ：折りたたみ時 約縦17×横12×厚み2.1cm

スタンド時 約高さ16.2×幅12×奥行き17.5cm

デイジーモチーフを型押しした総柄のカバーに、千鳥格子柄のリボンを着けた「ミニーマウス」をレイアウト。

自宅でもおでかけ先でも便利に使える、折りたたみ式のスタンドミラーになっています。

ミラーを縁取る生地にも千鳥格子柄が採用された、秋冬らしいグッズです。

【MARY QUANT】ミニー 財布・ウォレット Minnie Collection

価格：5,900円 (税込)

サイズ：約縦10.2×横9.5×厚み3.5cm

お札入れや小銭入れの内生地にも千鳥格子柄を採用したウォレット。

三つ折りのコンパクトなサイズながら、カードポケットもあり日常使いには十分。

パールつまみが華やかさをプラスしてくれる、口金のつまみもポイントです。

【MARY QUANT】ミニー 定期入れ・パスケース リールタイプ Minnie Collection

価格：3,900円 (税込)

サイズ：約 縦11.2×横8.3×厚み1cm

ストラップ 約長さ23cm

千鳥格子柄のあたたかみのある素材が季節感たっぷりなリール仕様のパスケース。

キャラクターフェイスデザインの反対の面にクリアポケットがあります。

ファスナー仕様のスペースも備えているので小物がしまえて便利です。

おしゃれ好きな「ミニーマウス」と千鳥格子柄の組み合わせが大人かわいいコレクション。

ディズニーストア2025年10月7日より順次販売が開始される「MARY QUANT（マリークワント）」共同企画「ミニーマウス」秋冬コレクション「Minnie Collection」の紹介でした☆

