国民民主党の玉木雄一郎代表が2025年10月2日、AI生成動画をめぐる危機感をXでつづっている。

「リアルと見分けがつかないし、実写とアニメもシームレスにつながるし、すご過ぎる」

玉木氏は生成AI関連の事業を展開するアメリカの大手企業「OpenAI」が提供する動画生成AI「Sora 2」について、「sora2で生成された動画がどんどん出ているけど、ヤバい」と切り出した。

24年12月に一般公開された「Sora」は、文章による指示（プロンプト）だけで手軽に動画を生成できるサービスだ。ゼロから動画を生成するだけでなく、既存の動画を拡張することもできる。

25年10月1日にリリースされた最新版「Sora 2」では、一度の指示で起承転結のあるストーリーを手軽に生成できるようになった。実在する人物などを合成する「カメオ機能」も実装された。

玉木氏はSora 2による生成動画について「リアルと見分けがつかないし、実写とアニメもシームレスにつながるし、すご過ぎる」と驚きをつづった。

「リテラシー教育だけで対応できるのか」

玉木氏はこうした動画生成AIについて、悪用の可能性もあるとして危機感を示した。

技術の進歩に伴う環境の変化について、「リテラシー教育だけで対応できるのか。そもそも、映像業界はどうなっていくのか。とてつもない時代が始まっている」と結んだ。

続く投稿では、「こんなすごい映像が作れた！ プロンプト集が出回る予想」ともしている。

自民・塩崎氏「重大な法的・政治的問題がある」

自民党副幹事長の塩崎彰久衆院議員も1日、Sora 2を用いて日本の人気アニメ風の動画を生成したX投稿を引用し、「私も触ってみましたが、重大な法的・政治的問題があると感じました」とつづった。

「世界をリードする日本のクリエイターの皆さんやコンテンツ産業を守り、育てていくためにも、早急に対応したいと思います。（なぜかディズニーやマーベルのキャラクターは表示不可の模様）」としている。