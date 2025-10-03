グランドニッコー東京ベイ舞浜、3連休限定『ハロウィーンスイーツブッフェ』開催 スイーツが勢ぞろい＆秋の味覚ランチ
グランドニッコー東京ベイ 舞浜が、10月の3連休に合わせて『ハロウィーンスイーツブッフェ』を開催する。期間は10月11日から13日までの3日間限定で、会場はオールデイダイニング「ル・ジャルダン」。
【写真】ハロウィーンパフェなど25種類 『ハロウィーンスイーツブッフェ』を開催
オールデイダイニング「ル・ジャルダン」では、季節ごとにテーマを設けたスイーツブッフェを開催しており、今回はおばけのハロウィーンパーティーをイメージしたスイーツと、秋の味覚をふんだんに使用した本格ランチメニューがブッフェテーブルをにぎやかに彩る。
パフォーマンスキッチンでは、真っ赤なフランボワーズソースを纏ったバニラアイスに魔女の帽子をあしらった「ハロウィーンパフェ」を用意。パフェグラスの中には、抹茶のブラウニーやチョコレートマスカルポーネクリーム、渋皮マロンを重ね、秋らしい色合いと味わいを楽しめる。
ブッフェテーブルには、大きな十字架やコウモリのモチーフが妖しげな「ハロウィーンカフェ」や、鮮やかな赤とピンクが映えるケーキからおばけがひょっこりと現れる「ピスタチオフランボワーズムース」、つぶらな瞳がまるでこちらを見つめているかのような「ミイラアップルパイ」など、約25種類の美味しくてユーモラスなハロウィーンスイーツが勢ぞろい。
スイーツの合間に楽しむ料理には、きのこと大葉のクリームソースで堪能できる「ローストビーフ」をはじめ、ゲストの目の前で熱々のコンソメを注いで仕上げる「松茸のコンソメロワイヤル」や「ポークグリル 紅はるかのピュレとロベールソース」などの洋食から、「笠子揚げ出し」「紅葉鯛にぎり」などの和食まで、秋ならではの食材を使ったメニューも種類豊富にそろい、ランチブッフェとしても楽しめる。
妖しくも可愛いハロウィーンの世界観と、旬の味覚を贅沢に味わえる特別なブッフェは、家族や友人とのお出かけにもぴったりの3日間となりそうだ。
『ハロウィーンスイーツブッフェ』 概要
期間：2025年10月11日（土）〜13日（月・祝）
時間：（1）12：00〜14：00／（2）12：30〜14：30／（3）13：00〜15：00の各2時間制
※来店時間は3部制。
※各回30分前より受付を開始。
場所：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）
料金：大人 6400円／9歳〜12歳 3300円／4歳〜8歳 1900円
One Harmony会員 大人 6000円／9歳〜12歳 3100円／4歳〜8歳 1800円
プレミアムセレクション特典・ロイヤル会員・エクスクルーシィヴ会員
大人 5750円／9歳〜12歳 2900円／4歳〜8歳 1700円
※ソフトドリンクバー付
※表示料金には消費税・サービス料含む。
※3歳以下無料
