NHK、『NHK ONE』アカウント登録に伴う不具合解消を報告「NHKからの認証コードメールに新しいドメインを使用し、かつ短時間に大量送信したことが原因」
NHKは、1日にスタートした新しいインターネットサービス『NHK ONE』アカウントの登録手続きで発生していた不具合について、2日正午まで解消したことを発表した。
【画像】「NHK ONE」について説明する黒崎めぐみ理事
同局は「『NHK ONE アカウント』登録に伴う不具合解消のお知らせ」と題した文書を公表。「NHKは10月1日、新しいインターネットサービス「NHK ONE」をスタートいたしました。このサービスに関して、アカウントの登録手続きで発生していた、Gmailなどをご利用のお客様に認証コードが届かないといった不具合は、本日正午までに解消しました」と発表した。
この原因については、「NHKからの認証コードメールに新しいドメインを使用し、かつ短時間に大量送信したことが原因とみられます」とし、「NHKのシステム側で送信数を調整するなど様々な対応を行った結果、現在は復旧しているものと思われます」と分析。「ご不便をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪した。
そして最後に「お手数をおかけしますが、改めてアカウント登録のお手続きをいただきますよう、よろしくお願いいたします」と呼びかけた。
