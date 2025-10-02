渡辺謙 「釜山国際映画祭」レッドカーペット終了後 私服に着替えて妻とお出かけツーショット姿

夫婦仲良くリラックスした服装で釜山の街に

黒いキャップにデニム地のボタンダウンシャツにパンツというラフなスタイルで出てくる眼光鋭い男……。俳優の渡辺謙（65）である。その横には、ピッタリと寄り添う女性の姿があった。

９月17日、韓国・釜山で「第30回釜山国際映画祭」が開幕。映画『盤上の向日葵』が「オープンシネマ部門」に正式出品され、熊澤尚人監督、主演の坂口健太郎（34）と共演の渡辺が、レッドカーペット&オープニングセレモニーに登場した。

「３人が映画祭の公式カーでレッドカーペットに到着すると、世界中のメディアから一斉にフラッシュを浴びていました。２人ともファーストネームが『ケン』なので、『ケンさーん！』や『ケンちゃ〜ん！』といった声援が飛び交っていました。少し緊張気味に照れ笑いを浮かべていた坂口さんに対し、渡辺さんはこういった大舞台は慣れたものなのか、余裕の笑みを浮かべて、手を振って応えていましたね」（会場を訪れたファン）

シルバーに輝くスーツ姿の渡辺は、4500人の観客が集まった野外会場での舞台挨拶で、

「釜山に戻って参りました！」

と韓国語で話し、会場は大盛り上がり。最後は、

「エンジョイ・ザ・ムービー」

と英語で呼びかけていた。それから数時間後、ホテルに戻った渡辺は、私服に着替え、冒頭のように、女性と一緒に出てきたのだった。この女性について、渡辺の関係者によると、

「’23年春に結婚した渡辺さんの奥さんであるAさんです。滞在期間中、オフの時には二人で釜山市内などを散策して、のんびり過ごしたようです」

という。二人の交際が発覚したのは’17年だった。『週刊文春』が米国ニューヨークへの不倫旅行をスクープしたのだ。渡辺は、報道直後に謝罪会見を開き、

「女性とは報道後に話し合い、（関係を）解消しました」

と釈明していたが、この翌年、渡辺と南果歩（61）は離婚。Aさんとは’23年春に結婚し、渡辺が生活拠点としている長野・軽井沢で生活を共にしていた。そして、今回、釜山にも同行していたことが判明。夫婦仲良く市内観光も行っていたようなのだ。

「間違いなく、今年の最高傑作」と言われる映画『国宝』に続き、映画祭での受賞こそ逃がしたものの、映画『盤上の向日葵』の評判は上々。来年２月公開予定で、柄本佑（38）主演映画『木挽町のあだ討ち』にも出演している渡辺。この二人の姿を見る限り、超多忙な日々を送る渡辺をAさんが支えていることは間違いないようだ。

