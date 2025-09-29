映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」

Prime Videoは、9月26日に東宝系にて劇場公開された映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」の冒頭13分46秒を、プライム会員向けに9月27日から独占配信している。

冒頭13分46秒は、独立宣言した原子力潜水艦・やまとがベーリング海峡を航行する姿から始まる。艦長の海江田四郎(大沢たかお)率いるやまとが向かう先は、国連のあるニューヨーク。

しかしアメリカのベネット大統領(リック・アムズベリー)は“核テロリスト”であるやまとを撃沈すべく、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦を送り込む。雪が降りしきる北極海の水面下では氷塊が水路を阻み、流氷の砕ける音がやまとを翻弄する中、敵艦がやまとに猛攻する緊迫感のあるシーンが描かれる。

時を同じくして、日本では解散総選挙が行なわれる。日本とやまととの関係について国民の信を問うべく、政界が大きく動き出す中、不敵な笑みを浮かべる今作のキーマン、政治家・大滝淳(津田健次郎)の姿が映し出される……。

Amazonでは、前作のドラマシリーズ「沈黙の艦隊 ～東京湾大海戦～」の全8話を独占配信中。Amazon Musicでは、映画の主題歌であるAdoの「風と私の物語」が配信中。プレイリストの「Best of Ado」でも紹介されている。

さらに、9月1日から原作コミックがKindle Unlimitedで1～10巻が読み放題、Prime Readingでは1～3巻が読み放題。また、9月30日までの期間限定で、Kindle版1～3巻が無料で購入できるキャンペーンも実施している。