¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤¬£²£¸ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤Ïº£Ç¯£²·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò½ä¤ë¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¿Ø±Ä¤Îà¤ä¤é¤»¥³¥á¥ó¥ÈÌäÂêá¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢Í¿ÅÄ¤ÏÇµÌÚºä£´£¶¤ËºßÀÒ¤·¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇµÌÚºä£´£¶¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÌîÆØÊÛ¸î»Î¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½Ð±é¡££Í£Ã¤ÇÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤«¤é¡ÖºÙÌî¤µ¤ó¤ÏÇµÌÚºäÂç¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¡¢ºÙÌîÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¡£ÅÄÃæ¤Ï¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡ºÙÌîÊÛ¸î»Î¤ÏÍ¿ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥ì¥¢¡×¤È»ØÅ¦¡£Í¿ÅÄ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¡Ö£³ºý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍ¿ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¤é¡ÊÈ±¤Ë¡Ë¤½¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºÙÌîÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤½¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢Í¿ÅÄ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡Ê¤ò¤¹¤ë¤Î¡Ë¤¬¥é¥¯¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤½¤ê¹þ¤ß¤ò¡Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥À¥á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×¤È²óÅú¡£¼þ°Ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀ©¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Í¿ÅÄ¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¯ºÙÌîÊÛ¸î»Î¤Ë¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤½¤í¤½¤í¤Ï¤¬¤·¤Æ¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£