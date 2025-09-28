テレビアニメ『SANDA』が10月3日から放送される。社会や種の境界を描き注目された『BEASTARS』に次いで板垣巴留が手がけた本作がついに映像化されるとあって、深夜枠ながら放送前からアニメファンの関心が高まり続けている。しかも、制作は『ダンダダン』などで今最も勢いのあるサイエンスSARU。原作が持つ強烈な世界観とテーマがどのように表現されるのかも楽しみなところだ。板垣作品ならではの緻密な心理描写がどのように映像化されるかも注目ポイントである。

【画像】ポケモンの寝相にも個性が？ 板垣巴留らの「ポケモンスリープ」2周年お祝いイラスト

物語の舞台は超少子化が進んだ近未来の日本。国は子どもを「宝」と称しつつ、全寮制の学園で徹底管理・保護している。夢や希望を与えるサンタクロースは秩序を乱す危険人物とされ、排除の対象に。このねじれた世界で、「サンタクロースの末裔」である少年・三田一重が、大人たちに立ち向かうことを決意する。現実世界と地続きの問題を背景に、彼の物語はよりリアルな重みを帯びていく。

物語は三田がクラスメイトの冬村四織に命を狙われるところからスタート。冬村の行動の真意は、三田に願いを叶えてもらうためだった。この事件をきっかけに三田は、サンタクロースとして、そして一人の少年として管理社会に挑んでいく。戦いの行方や冬村の願いの真相など、先の読めない展開が続き、緊張感が物語を引っ張っていく。

『SANDA』が単なるファンタジーヒーローものにとどまらないのは、子どもがサンタクロースに変身し大人と戦うという図式の裏に、「超少子化」や「過剰な管理」といった現代社会の問題が映し出されているからだ。国に守られながらも縛られるという矛盾や、自分の意思をどう貫くかというテーマは視聴者に強く響くに違いない。

板垣は前作『BEASTARS』で、肉食獣と草食獣が共存する擬人化社会を通じて理性と本能、欲望と共生というテーマを描き、多くの読者を引きつけた。『SANDA』ではこのテーマが「世代間」「体制と個」へと置き換えられている。今作では「擬人化」というメタファーを外し、生身の身体で制度に向き合うドラマに踏み込むことで、問いはより現実的な手触りを持つようになった。こうした変化は、作者自身の視点の深化を感じさせる部分でもある。

サイエンスSARU独特の色彩やカメラワーク、滑らかな動きは『ダンダダン』よろしく、『SANDA』のダークな世界観と奇妙なキャラクターたちにマッチしており、作品を一段上に引き上げてくれることだろう。村瀬歩や東地宏樹ら人気声優陣の演技にも熱い視線が注がれている。

原作漫画はすでに全16巻で完結しており、アニメ放送を前に世界観に浸ることができる。アニメではサイエンスSARUのファンタジー映像と板垣氏の社会風刺の物語がどのように融合するのか。原作とアニメの両方に触れることで、作品世界の奥行きをより深く感じられるだろう。

（文=蒼影コウ）