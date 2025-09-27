レコードが流れるバーのような茶店　埼玉・狭山出身の店主、テイスティングで自分だけの一杯を見つける

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・蔵前のカフェ『A Drop. Kuramae』です。

コージーな場所から気楽なトークで漕ぎ出すお茶の世界への旅

「いらっしゃい」と迎えてくれたのはヒップホップ系ファッションが似合う店主の田邊瞭さん。ヴィンテージ感があふれる店はレコードから音楽が流れるバーのような佇まい。紅茶のイメージからは程遠い風情に「面白くなってきたぞ」と一気に好奇心が湧いてきた。

和烏龍茶（ティーテイスティングコース2500円より） 静岡産の烏龍茶を茶師がブレンドして焙煎したもの。やさしく控えめな味わいで、心地よく飲める

ここはカフェではなく販売がメインで、ティーテイスティングを体験できる。テイスティングといっても全然堅苦しくなく、穏やかに雑談するような気楽さだ。それでいて茶園の風景や製法による味わいの特徴など、トークを聞くうちにお茶のイメージがどんどん膨らんでいく。

ふとしたきっかけでお茶の世界に飛び込んだという田邊さんは、日本有数のお茶の産地・狭山の出身。今や自分でもお茶作りを始めるほど、グングン深みにはまりこんでいる。そしてこの店の開店に辿り着くまでのさまざまな冒険譚もなかなかに面白い。そんな秘話や裏話を聞いてみたいという人も、きっと楽しめます。

入口はレトロビルの2階にひっそりとある

［店名］A Drop. Kuramae

［住所］東京都台東区蔵前4-14-11 ウグイスビル2階204

［電話］なし

［営業時間］土〜月12時〜18時（営業日以外もワークショップは予約可）

［休日］火〜金、不定休あり

［交通］都営地下鉄浅草線蔵前駅A0出口から徒歩2分

