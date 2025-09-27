今年の3月末にNHKを退局し、現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈が、9月26日に自身のInstagramを更新してリール動画をアップ。その“リアル寝起き”の姿が注目を集めている。

【写真】中川安奈アナが投稿した“リアル寝起き”動画

石田ゆり子は投稿画像を削除

“NHKの峰不二子”とも呼ばれていた彼女は、自身のInstagramに「リアル寝起きです！笑」「これから乾燥のシーズンがやってくるのでよりいっそうスキンケアにも力を入れていきたいです」とつづり、薄紫のキャミソールと薄手のカーディガンで登場。ボサボサの髪のまま、カーディガンを肩からずらして胸元と肩を露わにしながらスキンケアをする様子を披露した。

この投稿に対してネット上では、

《ノーメイクでも美しい》

《寝起きなのに、かわいいしセクシー》

などと、彼女の美貌とスタイルを称賛するコメントが多数寄せられたが、その一方で、冷めた視線も。

《いかにも寝起きを作りましたって感じ》

《あくびと伸びがわざとらしすぎて見てられない》

《承認欲求おばけ》

この“リアル寝起き”を“作られたリアル”だと感じた人も少なくないようだ。

「女性芸能人の『奇跡のすっぴん』や『リアル寝起き』は注目を集めるトピックですが、その多くは作為的と受け止められがちです。中川アナは、NHKという硬派なイメージを脱ぎ捨て、フリーとしてセクシー路線を追求しているように思えます。そのため、今回の動画はナチュラルな自分を見せるというより、いかに“寝起きでも美しくセクシーか”を追求した、計算されたアピールのように受け止められてしまったのでしょう」（スポーツ紙記者）

女優の石田ゆり子は自身のSNSに寝ぐせがついたままの“寝起き写真”を投稿し、それが「わざとらしい」「アピールが強すぎる」とネットで炎上し、その後投稿を削除したことがある。

中川アナも過度な“寝起きアピール”は要注意かもしれない。