¡ÖÀâÌÀ¤¬²¼¼ê¤Ê¿Í¡×¤¬¤Ä¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦NG½¬´·¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Ç¤ê¤ÈÉÔ°Â¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â²¿¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ä¡£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅÄÃæ¹ÌÈæ¸Å»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó½Ñ¡×¤òËÜµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¡¢ÏÃ¤·¤¹¤®¤ë
¡¡ÀâÌÀ¤¬²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¡É¤ò¼êÊü¤¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë«¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤è¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Í¤ÈÏ«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼êÊü¤¹¤È¡¢ÏÃ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢ÅÁ¤¨Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âËº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀâÌÀ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢
¡Ö¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅÁ¤¨¤¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡×
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤â¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ê¹¤¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢Î®¤ì¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤
¡¦´Ø·¸¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óº®¤¸¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¦Í×ÅÀ¤¬¤ï¤«¤é¤º¡¢º®Íð¤¹¤ë
¡¡¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¡ÖÊ¹¤¯¥â¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾ðÊó¤ò¡Ö¼Î¤Æ¤ëÍ¦µ¤¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÁ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò°ìÅÙ²£¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö°ú¤»»¡×¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö°ú¤»»¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¼ê¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë¡Ö°ú¤»»¥Æ¥ó¥×¥ì¡×
¡Ö°ú¤»»¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§Ê¹¤¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤À¤±¤ò¹Ê¤ê¹þ¤à
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§Í×ÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§Ê¹¤¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤É¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Î»ëÅÀ¤ÏÆÃ¤ËÍ¸ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡Á£¡¢
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¡§Ê¹¤¼ê¤ÎÎ©¾ì¤äÇØ·Ê¤òÁÛÄê¤¹¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§¤½¤ÎÁê¼ê¤Î¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¬¤±¤ë
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§Áê¼ê¤¬¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¡¢¡Ö¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¼ê¤¬¡¢²¿¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¾ðÊó¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×¢¡§¾ðÊó¤Î¹Ê¤ê¹þ¤ß
¡Ö¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¶½Ì£¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾ðÊó¤òÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ú¤»»¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤«¤é³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¤Î¼è¼ÎÁªÂò¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´´¤È»ÞÍÕ¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤¬³è¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç»ö¤Ê¤³¤È¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È¡Ö¤À¤±¡×¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÞÍÕ¡¢¤Ä¤Þ¤êÊäÂ¾ðÊó¡¦»²¹Í¾ðÊó¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡ÖÊ¹¤«¤ì¤Æ¤«¤éÅú¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¼éÈ÷¸Ç¤á¥Æ¥ó¥×¥ì¡ÜÂÇ¤ÁÊÖ¤·¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¡¦¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ë
¡¦¶¯Ä´É½¸½¡¦½¤¾þÅª¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢°ìÅÙ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤ë
¡¦Æ³ÆþÉô¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤à
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»þ·ÏÎó¤Ç¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£Êª»ö¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤ÏÍÍÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÄÂç¤Ê¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¡×¡Ö¶Ë¤á¤Æ¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¶¯Ä´É½¸½¤ä¡¢¡Ö¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò·Ð¤Æ¡×¡Ö¤½¤³¤ËÂç¤¤Êº¤Æñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡ÖËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î½¤¾þÅª¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤Ï¡¢ÏÃ¤Î¶Ú¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¡¢¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤â¤·Æ³ÆþÉô¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤Á°Äó¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ê³ÎÇ§¤ËÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö´ó¤êÅº¤¤¥Æ¥ó¥×¥ì¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÇØ·Ê¾ðÊó¡¦Á°Äó¾ðÊó¡×¤òÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¸º¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥Ã¥×£¡§Í×ÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤¿¤é¡¢ÏÃ¤ÎËÜ¶Ú¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬Í×¤ÊÇØ·Ê¾ðÊó¡¦Á°Äó¾ðÊó¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÏÃ½Ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥¢¥¤¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¤É¤âÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜ¶Ú¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢°ìËÜÆ»¤Ç·ëÏÀ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¡¢ÌÂ¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤Æ»¤ò¿Ê¤à¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ÅÁ¤¨Êý¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë