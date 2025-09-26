全世界を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」

エンターテイメント史に名を残すコンテンツ「スター・ウォーズ」を、9つのアニメスタジオが独自の“ビジョン”で9つの物語を描く『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3がディズニー公式動画配信サービス Disney+(ディズニープラス)にて日米同時独占配信開始されます！

Disney+(ディズニープラス)『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3

配信開始日：2025年10月29日(水)よりディズニープラスにて独占配信開始

アニメーション業界を牽引し、世界的評価を得るアニメーションスタジオがクリエイター独自の視点と発想で新たな「スター・ウォーズ」を描く、ルーカスフィルム熱望の一大プロジェクト『スター・ウォーズ：ビジョンズ』

スター・ウォーズファン、そしてアニメファンから人気を博したシリーズです。

今回、世界をリードする日本のトップクリエイターたちが描く新たな9つの「スター・ウォーズ」の物語を声で表現するために、超豪華声優陣が集結！

英語吹替版には、世界で人気を集める日本のアニメに多数出演する豪華声優陣に加えて、ハリウッドの第一線で活躍し世界で知られるスターが大集結し、ルーカスフィルムが贈る一大プロジェクトを盛り上げます。

解禁された本予告では、赤と青のライトセーバーが激しくぶつかり合うアクションシーンやドロイドと一緒に冒険に出る様子、戦闘ビークル AT-AT が雪の中から出現する瞬間、そして「フォースと共にあらんことを」という名台詞が登場する1シーンなど、9作品で描かれる物語の一端を垣間見ることが可能。

“フォース”や“ライトセーバー”、“ドロイド”など「スター・ウォーズ」らしさ満載のキャラクターや描写に、日本のアニメ特有の“可愛らしさ”や“キャラクター性”などのスピリットが盛り込まれており、まさに「スター・ウォーズ」と日本文化が融合した9つの新たな物語に世界中の期待が高まっています。

スター・ウォーズと日本のアニメによる互いへの愛が生んだ奇跡のプロジェクトから、エンターテイメント界における新たな歴史が誕生です！

各作品の日本語・英語主要キャスト情報

『The Duel:Payback』

役名日本語キャスト英語吹替キャストローニンてらそままさき（続投）ブライアン・ティー（続投）グランド・マスター浪川大輔ウィル・シャープアネ・サン本田貴子スージー・ナカムラケ・ダマ親分楠見尚己ジョナサン・リホプCZ-D16川島得愛ゲイリー・リットマン

Volume1の『The Duel』の続編として神風動画がCGスタジオのANIMAと共同制作した『The Duel: Payback』の主人公ローニン役でてらそままさきさんが続投。

本作から新たに登場するグランド・マスター役にアナキン・スカイウォーカーの吹替を長年担当する浪川大輔さんが決定しました。

英語吹替版では、アメリカで数多くのテレビ番組やドラマに出演する女優のスージー・ナカムラソさんがアネ・サン役を演じます。

『The Ninth Jedi: Child of Hope』

役名日本語キャスト英語吹替キャストカーラ赤粼千夏（続投）キミコ・グレン（続投）テト石田彰フレディ・ハイモアジューロ金尾哲夫（続投）アンドリュー・キシノ（続投）アンダ楠大典メジャー・アタウェイウンダ高木渉フランク・トダロジーマ三木眞一郎（続投）シム・リウ（続投）

Volume1の『九人目のジェダイ』の続編であり、2026年に配信が決定しているオリジナルアニメーションシリーズ『Star Wars Visions Presents -The Ninth Jedi』へ続く物語を描く、Production I.G 制作の『The Ninth Jedi: Child of Hope』

主人公カーラ役で赤粼千夏さんが続投し、本作で新たに登場するドロイドのテト役を石田彰さんが務めます。

英語吹替版には、『チャーリーとチョコレート工場』で有名なフレディ・ハイモアさんがテト役として出演されます。

『The Smuggler』

役名日本語キャスト英語吹替キャストチタ前島亜美エマ・マイヤーズアロー新祐樹タナー・ブキャナンミセス・グリーヌ羽鳥靖子ジュディス・ライトナレーション若本規夫シーン・バーゴス

Volume1にも参加したTRIGGERが制作した新作『The Smuggler』

主人公チタ役を前島亜美さんが演じ、ナレーションは若本規夫さんが担当されます。

英語吹替版のチタ役を務めるのは、今ハリウッドで最も注目の若手女優エマ・マイヤーズさんです。

『四枚羽の詩』

役名日本語キャスト英語吹替キャストクラネ石見舞菜香ステファニー・スーウーパス豊崎愛生豊崎愛生キュシー・バシル提督安元洋貴トレバー・デュバル

プロジェクトスタジオ Q制作の『四枚羽の詩』

主人公クラネ役は石見舞菜香さんが、ウーパス役は日本語・英語吹替共に豊崎愛生さんが演じます。

英語吹替版のクラネ役は、『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞助演女優賞にノミネートされたステファニー・スーさんに決定しました。

『彷徨う者たち』

役名日本語キャスト英語吹替キャストエフ瀬戸麻沙美（続投）福原カレン（続投）シャド＝ラ野島裕史マーク・ストロングロン濱野大輝ライアン・ポッターリオン田村睦心リンカーン・ボニージャ

『村の花嫁』の続きを描くキネマシトラス制作の『彷徨う者たち』

『彷徨う者たち』には、主人公エフ役で瀬戸麻沙美さんが続投します。

英語吹替版には、『ベイマックス』の主人公ヒロを演じたライアン・ポッターさんがロン役として出演されます。

『ユコの宝物』

役名日本語キャスト英語吹替キャストユコ寺澤百花リアム・カールソンビリー豊富満ハーヴィー・ギレンソラ小市眞琴ジュリアン・パス・フェドロフキツネミミ松田健一郎スティーヴ・ブシェミグラ内山夕実アン・ヤトコリク宮野真守マクシミリアン・リード

キネマシトラスが贈る新作『ユコの宝物』

主人公ユコ役は寺澤百花さんが、リク役は宮野真守さんが担当。

英語吹替版のキツネミミ役は、「モンスターズ・インク」シリーズでランドールを演じたスティーヴ・ブシェミさんです。

『The Bounty Hunters』

役名日本語キャスト英語吹替キャストセブンファイルーズあいアンナ・サワイIV-A4(イヴァフォー)杉田智和ロニー・チェンジン・シム小野大輔ジョセフ・リージェダイ三石琴乃キャリー・ケラネン

本作で新たに参加となるWIT STUDIO制作の『The Bounty Hunters』

セブン役はファイルーズあいさん、その相棒のドロイド・IV-A4(イヴァフォー)役は杉田智和さんが担当されます。

英語吹替版のセブン役として出演される、『SHOGUN 将軍』で一躍スターとなったアンナ・サワイさんにも注目です。

『極楽鳥の花』

役名日本語キャスト英語吹替キャストナキメ黒沢ともよソノヤ・ミズノマスター前野智昭ジェームズ・シーアマン佐倉綾音ヴィクトリア・グレースヒキガエル大塚芳忠ジョージ・タケイ

ポリゴン・ピクチュアズ制作の『極楽鳥の花』

主人公のナキメ役は黒沢ともよさんが、ヒキガエル役は大塚芳忠さんが担当。

英語吹替版では『スター・トレック』でヒカル・スールーを演じた俳優ジョージ・タケイさんがヒキガエル役を演じます。

『BLACK』

役名日本語キャストストームトルーパー（緑）三宅健太ストームトルーパー（赤） 小山剛志

デイヴィッドプロダクション制作の『BLACK』

『BLACK』のストームトルーパー(緑)役を三宅健太さん、ストームトルーパー（赤）役を小山剛志さんが演じます。

※『BLACK』は英語吹替がありません

ジョージ・ルーカス氏が黒澤明作品や日本文化に大きなインスピレーションを受けて生まれた「スター・ウォーズ」の創造のルーツである“日本”から、世界に誇る9つの日本のアニメスタジオが独自の“ビジョン”で描く新たな「スター・ウォーズ」の物語。

Disney+(ディズニープラス)にて2025年10月29日より独占配信が開始される『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3の紹介でした☆

© 2025 Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 日本語によるオリジナル版＆英語吹替版の本予告が全世界解禁！ディズニープラス『スター・ウォーズ：ビジョンズ』Volume3 appeared first on Dtimes.