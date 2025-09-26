アドビは9月25日（木）、Adobe Photoshop（ベータ版）で利用できる「生成塗りつぶし」機能に、新たなAIモデルを追加したと発表。GoogleのGemini 2.5 Flash Image Model（Nano Banana）と、Black Forest LabsのFLUX.1 Kontext proが利用可能になった。

「生成塗りつぶし」は、自然言語によるプロンプト入力で、画像内の選択範囲に対してAIが自然にオブジェクトを削除したり生成できるという機能。従来はアドビのAIモデル「Adobe Firefly Image models」を使用していたが、そこにパートナー社のAIモデルを選択できるようにしたことで、クリエイティブの可能性を広げられるとしている。

アドビの説明によると、各AIモデルの特徴は以下の通りとなる。

：スタイリッシュな要素、グラフィックの詳細、想像力豊かなシーンの追加に最適。：文脈の正確さ、遠近感、環境の調和を考慮した設計。：精度の高いトリミング、画像の再構成、大判印刷などにも最適。

各AIモデルは9月25日（木）からAdobe Photoshop（ベータ版）で利用できるようになっている。なお、機能を利用するには生成クレジットが必要となる。