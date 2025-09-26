ÇµÌÚºä46ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡¢½é¸ÄÅ¸³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼«Ê¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ëº£¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤·¤¿¡×
ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤êÅìµþéº½ÑÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤ÎÃÓÅÄ±Í¼Ó¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¤¤±¤À¤Æ¤ì¤µ¡Ë¤Ë¤è¤ë½é¸ÄÅ¸¡ØWings:¤¢¤Ò¤ë¤ÎÌ´¡Ù¤¬¡¢11·î7Æü¤è¤ê¿ÀÊÝÄ®¡¦New Gallery¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¥Ö¥í¥°¤È¤¤¤¦Æó¼¡ÅªÉ½¸½¤ò¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë1¥õ·î
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¤ÎÈà½÷¤¬Æü¾ï¤òÄÖ¤Ã¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ö¥í¥°¤òÂêºà¤Ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÃÓÅÄ±Í¼Ó¤¬¤½¤ì¤é¤òÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¤È¾º²Ú¡£¥Ö¥í¥°¤È¤¤¤¦Æó¼¡ÅªÉ½¸½¤ò¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆóÌÌÀ¤ò»ý¤ÄÃÓÅÄ±Í¼Ó¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¼«¿È¤¬ºîÉÊ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤¢¤é¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ØÃÓÅÄ±Í¼Ó ½é¸ÄÅ¸¡ÖWings:¤¢¤Ò¤ë¤ÎÌ´¡×¡Ù
11/07¡Ê¶â¡Ë～12/07¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦New Gallery
¢¨²ñ´üÃæÌµµÙÍ½Äê
