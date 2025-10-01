「娘を守らない夫も猛毒親」悩む人の9割が陥る“致命的な勘違い”
毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルに寄せられた「毒親相談」に対し一問一答形式で回答。多くの相談者が陥りがちな「致命的な間違い」について、厳しい言葉で警鐘を鳴らしました。
動画で木村氏は、毒親に悩む相談者のほとんどが「最初の第一歩で対処法を間違えてる」と指摘します。「9割と言ってもいい」ほど多くの人が、それが原因で何年、何十年も苦しみ続けていると語りました。
「過干渉の妻から娘を守りたい」という40代男性からの相談には、「夫婦そろって毒親です！」と一刀両断。妻の異常行動を止めずに傍観している夫も同罪であり、「その父親は猛毒親」だと断言しました。さらに、妻や娘が「過干渉に気づくまで見守るしかない」という相談者の姿勢を、「娘さんを潰しますか？それとも助けますか？」と強い言葉で問い詰めました。
また、「毒親と円満に解決したい」という20代女性の悩みに対しては、「なんで毒親と円満解決しようと思ってるの！？」と一喝。「あなたの親はあなたの幸せなんて願ってない！」「円満に解決することなんて不可能」と、毒親問題の解決において抱きがちな“幻想”を打ち砕きました。木村氏は、問題の根本は親ではなく、「毒親と普通に話そうと思っているあなたのそこに原因がある」と、相談者自身の認識のズレを鋭く指摘しました。
さらに、実家を出たいが出られないという40代女性には、「行動と言動が矛盾していますよ？」と突き放す場面もありました。行動できない理由を並べるのは「意図的に親の奴隷を続ける生き方」を選んでいるのと同じだとし、問題を「親がどうするか」ではなく「あなたがどうしたいか」という自分軸で考えることの重要性を訴えました。
虐待・ネグレクト育ち。毎日他人の顔色伺いで心をすり減らし、「消えたい」とドン底を這いつくばるが、心理学を使ったセルフカウンセリングで自分でこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。現在、３か月で毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾！」を経営する。YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！