¥«¥ß¤µ¤ó¤Ë´Ç¼è¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÆ®ÉÂ6Ç¯¤ÎËö¤Ë»à´ü¤ò¸ç¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎºÊŽ¤Äª¤¬Èë½ñ¤Ë»Ä¤·¤¿¸ÀÍÕ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ºÇ½ªÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤Î·Ð°Þ¤Ï¡©
NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âè25½µ¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÌò¤òÉÍÌî¸¬ÂÀ¤¬±é¤¸¡¢¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤¬²»³Ú¤òÃ´Åö¡£´ÑµÒ¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤ÎÃãÆ»¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤â¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÁá¤¯¤«¤é¹û¤ì¹þ¤àÀ±»Ò¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»É×ºÊ¤Î°Õ»Ö¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À±»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÎÈë½ñ¤òÄ¹Ç¯Ì³¤á¤¿¡¢¸½ºß¤ä¤Ê¤»¥¹¥¿¥¸¥ªÂåÉ½¤Î±ÛÈøÀµ»Ò¤µ¤ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï³¨ËÜ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ï1973Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¡¢3Ç¯¸å¡Ê1976Ç¯¡Ë¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬½é±é¡¢¤½¤Î12Ç¯¸å¡Ê1988Ç¯¡Ë¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¤ä¤Ê¤»¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ê´äÇÈ¸½ÂåÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ê1984Ç¯¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÏÃ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢NHK¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢Åìµþ¥à¡¼¥Ó¡¼¿·¼Ò¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÉð°æ±ÑÉ§¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯²¿ÅÙ¤â´ë²è¤òÄó½Ð¤·¡¢88Ç¯10·î¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ºÊ¤ÎÄª¤ÏÁé¤»¤Æ¤¤Æ¡¢ËË¤Ë¥·¥ß¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÏÃ¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤Îº¢¡¢ºÊ¡¦Äª¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢Æý¤¬¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È¯³Ð¡£Äª¤Ï1½µ´Ö»Å»ö¤ÎÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤¿¸å¡¢Åìµþ½÷»Ò°åÂç¤ËÆþ±¡¡¢Â¨Æü¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¸å¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÏÃ´Åö°å¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¡¢¡Ö¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤Ç¤¹¤¬¡¢±üÍÍ¤ÎÀ¸Ì¿¤ÏÄ¹¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¤¢¤È»°¥«·î¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤¹¤Ç¤Ë´â¤ÏÁ´¿È¤ËÅ¾°Ü¤·¡¢Âè4´ü¤Î½ª¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ë¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¬¼«¿È¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÊ¤Ï¤ä¤Ê¤»¤Ë¡Ö»ä¡¢ÂÌÌÜ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¤ä¤Ê¤»¤Ï¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ±¡Ãæ¤ÎÄª¤Ë¡¢°å»Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ö°¤¤¤È¤³¤í¤ÏÁ´ÉôÀÚ¤ê¤È¤Ã¤¿¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È±³¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢Äª¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Äª¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤¹¤°Âà±¡¤Ç¤¤ë¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÎÀäË¾¤Ï¿¼¤¯¡¢Ì¡²è²ÈÃç´Ö¤Î²ñ¤Ç°ì¸À¤âÈ¯¸À¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤È¤¡¢°ÛÊÑ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤ÆÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥¢¥ê¥¨¥¹¤Î²µ½÷¤¿¤Á¡Ù¡ØÅ·¾å¤ÎÆú¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤ÎÎ¤ÃæËþÃÒ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
Î¤Ãæ¤Ï¡¢¼«¿È¤â¤¬¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬Ì±´ÖÎÅË¡¤Î´Ý»³¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤Æ´°¼£¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¡Ê´Ý»³¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤é80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬¤ó¼£ÎÅÌô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢°å³ØÅªº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£´Ý»³¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÅìµþ½÷»Ò°åÂç¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥ï¥é¤Ë¤â¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Î¤ä¤Ê¤»¤ÏÅêÍ¿¤òÍê¤ß¹þ¤ß¡¢1¥«·î¤â¤¹¤ë¤ÈÄª¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âà±¡¡£ÉÂ±¡¤«¤éÅÌÊâ30Ê¬¤Î¼«Âð¤Þ¤ÇÊâ¤¤¤Æµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤«¤éÄª¤ÏÀµ·î¤Î»ÅÅÙ¤ò¤·¡¢É×ÉØ¤ÇÀµ·î¤ò·Þ¤¨¡¢½ù¡¹¤Ë·ì¿§¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯»þ¤Ë¤Ï45kg¤¬¥ê¥ß¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤¬50kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£¤ªÃã¤Î¤ª·Î¸Å¤â¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿»³Êâ¤¤âÉü³è¤¹¤ë¤Û¤É¤Î²óÉü¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢É×ÉØ¤Ç±àÍ·²ñ¤Ë½ÐÀÊ
°ìÊý¡¢Äª¤ÎÆ®ÉÂ¤È»þÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ1988Ç¯10·î3Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢¤¤¤¤Ê¤ê»ëÄ°Î¨7¡ó¤ò³ÍÆÀ¡£¤È¤¤Ë¤Ï10¡óÄ¶¤¨¤âµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²÷Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤ò¸«¤»¤ë¡£
1989Ç¯3·î¤Ë¤ÏÊ¸²½Ä£Í¥½¨ÈÖÁÈ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¤¹¤°¤ËÁ´¹ñÊüÁ÷¤È¤Ê¤ê¡¢³¨ËÜ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤âµÞÁý¡£1990Ç¯6·î¤Ë¤ÏÂè19²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Íâ1991Ç¯¤Ë¤Ï·®»ÍÅù¿ðÊõ¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¡¢É×ÉØ¤Ç±àÍ·²ñ¤Ë¾·¤«¤ì½ÐÀÊ¡£Åö»þ¤ÎÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡¤È¹ÄÂÀ»Ò¤ËÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¡Ö·®¾Ï¤ò´Ñ¤ë²ñ¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¤È¡¢Æüº¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£·ù¤¤¤Ç½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Äª¤âÄÁ¤·¤¯»²²Ã¤·¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î»Å³Ý¤±¤¿ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤ÎÍ§Ã£¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ë¤Ïµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÆÉÇä¿·Ê¹ÆüÍËÈÇ¤Ç¡Ö¤È¤Ù¡ª¡¡¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£11·î¤Ë¤ÏÅ·¹Ä¡¦¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤Î±àÍ·²ñ¤ËÉ×ÉØ¤Ç½ÐÀÊ¡£70Âå¤Ç»Å»ö¤¬Àä¹¥Ä´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤Ï¡¢¼ýÆþ¤â¤¤¤¤Ê¤ê10ÇÜ¤°¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤¿¤¬¡¢ºÊ¡¦Äª¤Ë·î20Ëü±ß¤Û¤É¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤¦Êë¤é¤·¤Ö¤ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¤¤¤¤Ê¤ê¼ýÆþ¤¬10ÇÜ¤Ë¡¢ºÊ¤ÏÈë½ñ¤ò¥¹¥«¥¦¥È
Åö»þ¤Î¿´¶¤ò¤ä¤Ê¤»¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢±àÍ·²ñ¤Î¸å¡¢Äª¤Ï¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¡¢Æ¬È±¤ÏÈ´¤±Íî¤Á¡¢¥«¥Ä¥é¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤É¤³¤Ø¤â½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë±ÛÈøÀµ»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ä¤Ê¤»¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1992Ç¯¡¢¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¤À¡£ÃãÆ»¤Î·Î¸Å¾ì¤Ç20Ç¯¶á¤¯Á°¤«¤éÄª¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿±ÛÈø¤µ¤ó¤Ë¡¢Äª¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ËÍè¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ê¤»¤Î»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Äª¤ÎËå¡¦±Í¤µ¤ó¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸åÇ¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿Èë½ñ¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÂåÉ½¤Ë
±ÛÈø¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Æþ¼ÒÁá¡¹¤ËÄª¤«¤é²ñ¼Ò¤Î½ÅÍ×½ñÎà¤ä¶âÍ»´Ø·¸¤Î´ÉÍý¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±ÛÈø¤µ¤ó¤À¤¬¡¢Äª¤ÏÂÎÄ´¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¿Í¤¬»Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬µ¤¤¬¤«¤ê¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«¤é¤ÎºÇ´ü¤òÍ½´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÏÄª¤ÎÃÎ¿ÍÍ§¿Í¤òÁ´°÷¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Äª¤È¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó20¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤ò´ë²è¡£¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òºÇ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡È¼çÌò¡É¤ÎÄª¤ÏµÓ¤ÎÄË¤ß¤«¤é¼Ö°Ø»ÒÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤Ç½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï·ù¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥«¥ß¤µ¤ó¤Ïµ¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤ß¤¸¤á¤Ê»Ñ¤Ç¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤¬µö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ä¤Ê¤»¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ë¡£
¤µ¤é¤ËÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ÇÉÏ·ì¤¬°²½¤¹¤ë¤È¡¢Í¢·ì¤Î¤¿¤á¤Ë1993Ç¯11·î¤Ë½÷»Ò°åÂç¤ËºÆÆþ±¡¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÄª¤ÏÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£
Í¾Ì¿3¥«·î¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿Äª¤Ï¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ê¤»¤ò¸Â³¦¤Þ¤Ç»Ù¤¨¡¢Â¤«¤±6Ç¯¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤¿¡£¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¡¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡§ºÇ°¦¤ÎºÊ¡¡Äª¤µ¤ó¤È¤ÎÊâ¤ß¡Ù¡Ê¹âÃÎ¿·Ê¹¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤Î¼ê¤ò°®¤Ã¤¿¤Þ¤Þ°Â¤é¤«¤ÊºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Æü¤Ï1993Ç¯11·î22Æü¡¢¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÁò¼°¤â¹ðÊÌ¼°¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ï¿ÈÆâ¤À¤±¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¤ä¤Ê¤»¤ò45Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ºÊ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¤ä¤Ê¤»¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Î¹áÈþ»Ô¹áËÌÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ê¬¹ü¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿Äª¤ÎËå¡¦±Í¤ÎÂ©»Ò¡ÊÄª¤Î±ù¡ËÀî¾å½Ô»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¡¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢12·î12Æü¸áÁ°4»þ¡¢Äª¤Î»à¤«¤é1¥«·î¸å¤ÎÆ±¤¸Æü¡¢Æ±¤¸»þ¹ï¤Ë¡¢Äª¤¬²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¡¦¥Á¥ã¥³¤â12ºÐ¤Ç¡¢Äª¤ÈÆ±¤¸¤¬¤ó¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ç¤³¤Î´ñÌ¯¤Ê¶öÁ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ß¤µ¤ó¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤Ü¤¯¤Ï»×¤Ã¤¿¡£½½°ì·îÆó½½ÆóÆü¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§Äª¤ÎÌ¿Æü¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤Ü¤¨°×¤¤Æü¤Ç¡¢¥«¥ß¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤ÏËº¤ì¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¤³¤ÎÆü¤Ë¤·¤¿¤ï¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºÊ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡Ö²¿¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¼«Ìä
45Ç¯´ÖÏ¢¤ìÅº¤Ã¤¿Äª¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤ä¤Ê¤»¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊòÁ³¼«¼º¡£Ìë¤ÏÌ²¤ì¤º¡¢Àº¿À°ÂÄêºÞ¤ò°û¤ß¡¢¿©Íß¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÛÈø¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÏÄª¤ÎË´¤¸å¡¢ÎÙ¤Î¤ªÃã¼¼¤Ë¤ª¹ü¤ò1Ç¯´Ö°ÂÃÖ¤·¡¢ËèÈÕÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¸Á°¤ÎÄª¤ÏÅÅµ¤¤Î¥à¥À¤Å¤«¤¤¤Ë¸·¤·¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Äª¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¬¸þ¤¹ç¤¤¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î°ÕÌ£¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤¬ºî»ì¤·¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤À¡£
¢£¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
1995Ç¯¤Ë¤ÏÂè24²óÆüËÜÌ¡²è²È¶¨²ñ¾ÞÊ¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢³¨ËÜ¤ÏÄÌ»»1000ËüÉô¤òÆÍÇË¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¶ÉÄ¹¾Þ¤âÆóÅÙ¼õ¾Þ¤¹¤ë¡£
¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¤Ç¡Ö¤Ü¤¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ï´û¤Ë»Í¥³¥ÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Í¥³¥ÞÌ¡²è¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸«»ö¤Ê¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢»Ò¶¡¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤Ê¤»¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò¼«Ê¬Ã£¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢1996Ç¯¤Ë¹âÃÎ¸©¹áËÌÄ®¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¸½¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·µÇ°´Û¡Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈÕÇ¯¤Î¤ä¤Ê¤»¼«¿È¤âÂ¿¿ô¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£»õ¤Î¼ê½Ñ¡¢´ã¤Î¼ê½Ñ¡¢ÂÓ¾õá×¿¾¡¢¿Õâ³¥¬¥ó¤Î¼ê½Ñ¡¢ç¯æù¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤Ê¤É¤ÇÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Äª¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ê¤»¤ÏÆÈ¤ê¡¢2013Ç¯10·î13Æü¤Ë94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ±¤«¤»¤¿¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦¡Ö»Ò¶¡¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ê¤¿¤³¤¦¡¦¤ï¤«¤³¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼
1973Ç¯Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£½ÐÈÇ¼Ò¡¢¹¹ðÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¥É¥é¥Þ¥³¥é¥à¼¹É®¤äÃøÌ¾¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Â¿¿ô¡£¥¨¥ó¥¿¥á¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Î¼èºà¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼ ÅÄ¹¬ ÏÂ²Î»Ò¡Ë